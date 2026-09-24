Sofía "Jujuy" Jiménez relató cómo cambió su vida por el acoso de un hombre

Sofía “Jujuy” Jiménez se mostró profundamente movilizada al recordar una situación de acoso que, según contó, atravesó durante varios años . La modelo relató que un hombre la perseguía y que el temor llegó a modificar distintos aspectos de su vida cotidiana.

El tema surgió durante su participación en Que alguien le avise (La Casa), a raíz del caso que involucra a Sofía Gonet y Homero Pettinato. Allí, Jujuy contó que la situación se extendió durante “tres o cuatro años” y que incluso tuvo que cambiarse de departamento en dos oportunidades. “A mí me pasó, tenía a uno que me perseguía, me tuve que cambiar de departamento dos veces”, relató.

Jiménez recordó uno de los episodios que más temor le generó, cuando se encontró cara a cara con el hombre en un restaurante. “Un día se me apareció para increparme en un restaurante , al principio no entendía si quería una foto, hasta que me empezó a hablar y me di cuenta de que era la persona que me escribía y empecé a temblar... Después encima me dice la dirección de mi casa, ahí me asusté todavía más”.

Luego de ese episodio, decidió recurrir a la Justicia. “Gracias a Dios en ese momento se me prendió la luz y fui a hacer la denuncia, sin decir nada públicamente porque tenía miedo, no sabía cómo podía seguir”, relató.

Sofía Jujuy Jiménez

Sofía “Jujuy” Jiménez realizó varias denuncias

La jujeña explicó que, pese a la primera presentación judicial, volvieron a producirse situaciones similares. Ante la reiteración de los hechos, decidió realizar nuevas denuncias y finalmente hacer pública su experiencia.

“A la segunda vez que me volvió a pasar, lo volví a denunciar, a la tercera vez, como evidentemente no estaba entendiendo, decidí hacerlo público y dejarlo asentado, como hizo Homero (Pettinato)”, contó.

También recordó otro episodio ocurrido en un hotel en el que se encontraba alojada.

“Esa vez directamente se me metió en un hotel donde yo estaba... Voy a tomarme el ascensor, el tipo me frena y no deja que me suba, llamamos a la policía e hice la denuncia otra vez”, señaló. Jiménez indicó que, después de contar públicamente lo que estaba ocurriendo, fue contactada por una familiar del hombre.

“Cuando lo cuento públicamente, aparece la hermana, me pidió disculpas y me dijo que contaba con ella, me contó que el hermano tiene esquizofrenia y vive en una realidad paralela”, reveló. La referencia a la condición de esa persona corresponde al relato que, según Jiménez, le transmitió su hermana.

“No sabés cuál es la intención”

La modelo sostuvo que, independientemente de las circunstancias personales del hombre, ella no podía anticipar cómo podía actuar ni qué podía ocurrir. “Es gente que no lo hacen de malos, pero no sabés cuál es la intención, ni qué va a hacer hasta que pasan cosas graves”, expresó.

También cuestionó la respuesta que aseguró haber recibido cuando realizó las denuncias. “La policía no hacía nada porque decían que no me había hecho nada, a pesar de que yo les había mostrado todos los mensajes. Al final se hizo cargo la hermana, que estaba ella sola también”.

Jujuy se quebró al recordar lo que vivió

Hacia el final de su relato, Sofía “Jujuy” Jiménez no pudo contener las lágrimas y reconoció que todavía siente temor al hablar públicamente del tema. “Me da miedo hasta contarlo, pero creo que hay que hablar y hay que decirlo. Yo la pasé como el ort..., no me animaba a estar fija en un horario porque iba a saber dónde estaba”, expresó al recordar que sus trabajos en medios de comunicación tenían días y horarios establecidos.

La modelo explicó que esa situación condicionó durante mucho tiempo sus movimientos y su rutina diaria. Finalmente, realizó un pedido dirigido a las autoridades para que situaciones de este tipo tengan una respuesta efectiva. “Por favor, si la Justicia está escuchando, haga algo”.