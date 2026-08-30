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30 de agosto de 2026 - 10:06
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El viaje que transformó a Sofía Jujuy Jiménez: "Hay una nueva versión de mí"

Sofía Jujuy Jiménez compartió imágenes y reflexiones de una experiencia que incluyó yoga, meditación, naturaleza y desconexión digital.

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El viaje que transformó a Sofía Jujuy Jiménez

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Sofía “Jujuy” Jiménez viajó a Perú para vivir una experiencia completamente distinta a su rutina habitual. Durante varios días participó de un retiro de yoga y coaching en los Andes, donde combinó prácticas corporales, meditación, actividades grupales, excursiones y una desconexión total de las redes sociales.

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La jujeña compartió parte de la experiencia a través de su cuenta de Instagram, con una serie de imágenes que recorren distintos momentos del viaje: sesiones de yoga al amanecer, encuentros alrededor del fuego, meditaciones nocturnas, caminatas entre montañas, cascadas y la esperada visita a Machu Picchu. El retiro, denominado SAMSKARA, estuvo organizado por Agustina Echegoyen y Micaela Pichniy, a quienes Jiménez definió como “dos seres de luz que quiero y admiro mucho”.

El viaje que transformó a Sofía Jujuy Jiménez

El viaje que transformó a Sofía Jujuy Jiménez

Yoga, meditación y desconexión para Sofía Jujuy Jiménez

Durante su estadía, Sofía participó de distintas prácticas de yoga, algunas de ellas de gran exigencia física, además de ejercicios de acroyoga y trabajos grupales. También hubo momentos destinados a la introspección y la conexión entre las participantes. Uno de ellos fue un círculo de meditación realizado durante la noche dentro de una cúpula de vidrio, con una vela encendida en el centro y las montañas como escenario.

La experiencia también incluyó fogones al aire libre, caminatas por paisajes naturales y visitas a cascadas y arroyos. “Yo no les puedo explicar lo que lloré, me reí, bailé, medité, practiqué yoga, aprendí, me abrí, escuché, conecté conmigo”, escribió Jujuy al describir lo que significaron esos días.

Uno de los puntos que destacó especialmente fue el alejamiento de las redes sociales. La conductora decidió realizar un “detox” digital durante el retiro, una pausa que incluyó también momentos de lectura y reflexión.

El viaje que transformó a Sofía Jujuy Jiménez

El viaje que transformó a Sofía Jujuy Jiménez

Entre las imágenes compartidas aparece una fotografía en la que se la ve leyendo el libro No te creas todo lo que piensas, de Joseph Nguyen, además de distintos registros espontáneos de las actividades realizadas durante el viaje.

La visita a Machu Picchu y una experiencia que la marcó

El recorrido tuvo como uno de sus momentos centrales la visita a Machu Picchu. Allí, Jiménez compartió la experiencia junto a varias de las mujeres que participaron del retiro y dejó imágenes de la ciudadela inca rodeada por nubes y montañas. “Conocí Machu Picchu con un grupo de mujeres increíbles. Un viaje que va a quedar guardado para siempre en mi corazón”, expresó.

La jujeña contó que durante esos días atravesó numerosas emociones y valoró especialmente el vínculo que generó con las otras participantes. “Yo no les puedo explicar lo que lloré, me reí, bailé, medité, practiqué yoga, aprendí, me abrí, escuché, conecté conmigo y con compañeras maravillosas, descubrí un nuevo país, disfruté de un detox de redes sociales”, detalló.

El viaje que transformó a Sofía Jujuy Jiménez

El viaje que transformó a Sofía Jujuy Jiménez

Al finalizar el viaje, Sofía Jujuy Jiménez resumió el impacto que tuvo la experiencia en su vida con una frase contundente: “Wow, cuántas cosas, emociones y sensaciones en poquitos días. Posta, hay una nueva versión de mí”.

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