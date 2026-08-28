Robert De Niro protagoniza un nuevo thriller que revive un oscuro caso del pasado.

Robert De Niro regresa al género del thriller policial con “Susurran tu nombre” , el nuevo largometraje que se estrena este viernes en Netflix y presenta una historia atravesada por secuestros, conflictos familiares y la aparición de un asesino serial cuyo pasado parecía haber quedado definitivamente atrás.

La película está basada en la novela The Whisper Man , escrita por Alex North , y tiene a De Niro como protagonista de un exdetective que debe volver sobre el caso que marcó su trayectoria profesional , pero que también dejó profundas consecuencias en su vida personal.

La trama se pone en marcha con la desaparición de Jake, un chico de apenas ocho años , un hecho que lleva a su padre, Tom , a enfrentarse a una situación desesperante. Viudo y dedicado a la escritura de novelas policiales , decide recurrir a la única persona que podría comprender la gravedad de lo ocurrido: Pete, su padre y un exinspector de policía ya retirado , quien conoce de cerca un caso del pasado con características perturbadoras.

A partir de ese encuentro entre ambos, la película desarrolla su principal eje narrativo . La búsqueda de Jake es apenas el comienzo: para encontrarlo, deberán volver sobre una investigación del pasado que dejó profundas huellas , tanto dentro de la fuerza policial como en la vida personal de quienes participaron en ella.

En la película, Robert De Niro se pone en la piel de Pete, un expolicía marcado tanto por los años de trabajo dentro de la fuerza como por el distanciamiento que mantiene con su hijo. En el pasado, el personaje tuvo un papel clave en la detención de Frank Carter, un delincuente conocido con el apodo de “El Hombre de los Susurros”, a quien se responsabilizó por una serie de secuestros y homicidios de niños.

El principal interrogante aparece desde el comienzo: Carter continúa cumpliendo su condena tras las rejas, pero los hechos que rodean la desaparición de Jake presentan similitudes inquietantes con la forma de actuar que había caracterizado al criminal y que convirtió aquel caso en uno de los episodios más aterradores de la trayectoria de Pete.

Secretos familiares y una amenaza que vuelve a aparecer

La película construye su tensión a partir de una combinación de investigación criminal, conflictos familiares y un peligro que permanece latente. El misterio va mucho más allá de descubrir quién está detrás de los hechos: también plantea la posibilidad de que la violencia y los traumas del pasado puedan transmitirse de una generación a otra.

En ese recorrido, la relación entre padres e hijos ocupa un lugar central y sostiene buena parte de la carga dramática. A medida que Pete y Tom intentan reconstruir lo ocurrido con Jake, aparecen decisiones equivocadas del pasado, secretos guardados durante años y heridas familiares que nunca llegaron a sanar por completo.

El reparto principal tiene como figuras centrales a Adam Scott, quien interpreta a Tom, un padre devastado por la desaparición y por los conflictos del pasado familiar que todavía permanecen sin resolver, y a Michelle Monaghan, encargada de dar vida a la detective Amanda Beck, una de las protagonistas de la investigación.

La película también cuenta con las actuaciones de Hamish Linklater, Owen Teague, Acston Luca Porto y Will Brill, quienes completan un elenco que reúne nombres vinculados a producciones de drama, suspenso y televisión.

El equipo detrás de la adaptación de “The Whisper Man”

El largometraje está dirigido por el realizador neozelandés James Ashcroft, quien previamente había llamado la atención con Coming Home in the Dark. Para llevar esta novela al cine, el director optó por un enfoque más sobrio y pausado, alejado de las fórmulas habituales de los thrillers centrados en sobresaltos y golpes de efecto.

En lugar de apostar principalmente por imágenes impactantes, la película construye el miedo a través de los silencios, la incertidumbre y los vínculos familiares debilitados. Esta elección mantiene una estrecha relación con el tono de la obra original y, al mismo tiempo, profundiza el componente psicológico de la historia.

The Whisper Man, la obra de Alex North, logró trascender fronteras y convertirse en un título reconocido dentro del género de suspenso, especialmente por la manera en que entrelaza la investigación criminal, el dolor por la pérdida y los temores propios de la infancia.

En diferentes entrevistas, el escritor contó que el origen del relato estuvo relacionado con una preocupación personal sobre la paternidad y sobre la forma en que determinadas experiencias, comportamientos y miedos pueden pasar de los adultos a sus hijos, incluso contra la voluntad de quienes buscan impedirlo.

La adaptación cinematográfica conserva esa idea como uno de sus ejes, aunque la desarrolla mediante una trama con mayor peso de la pesquisa policial y el enfrentamiento entre acontecimientos del pasado y situaciones del presente.

Un thriller que llega a Netflix con más figuras de Hollywood

El proyecto también cuenta con el respaldo en la producción de Anthony Russo y Joe Russo, dos figuras de Hollywood vinculadas a importantes producciones cinematográficas. Su participación acompaña una película que prioriza la construcción del clima y la tensión narrativa por encima de las grandes escenas de acción o del despliegue visual.

Con una historia basada en un best seller, un elenco liderado por Robert De Niro y una trama atravesada por fuertes conflictos personales y emocionales, “Susurran tu nombre” se perfila como uno de los estrenos relevantes de Netflix para los últimos días de agosto.

La producción desembarcará en el catálogo este viernes y apunta a convertirse en uno de los thrillers que más comentarios genere entre los usuarios de la plataforma.

Con este lanzamiento, Netflix presenta una historia en la que la amenaza no proviene únicamente de un enemigo externo: también se encuentra en los vínculos familiares deteriorados, las culpas que quedaron pendientes y las consecuencias de decisiones tomadas años atrás. Todo conduce a un interrogante central: ¿quién termina pagando por los errores cometidos en el pasado?