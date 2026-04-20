La amistad entre Luis Brandoni y Robert De Niro: de Nueva York a Buenos Aires

Luis Brandoni no solo se consolidó como una de las grandes figuras de la actuación en la Argentina, sino que además, a lo largo de sus 86 años de vida, fue alguien que puso especial valor en la amistad y en los vínculos de compañerismo . Entre sus relaciones más destacadas aparece la que mantuvo con el actor estadounidense Robert De Niro .

Se trató de un lazo afectivo que se extendió durante varias décadas entre ambos intérpretes. Esa conexión, forjada lejos de los sets de filmación y alejada del brillo mediático , terminó cobrando una relevancia particular en la serie Nada , una producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat para Star+ , que los reunió en la ficción y llevó a la pantalla una historia que terminó despertando interés también por su costado personal .

Luis Brandoni y Robert De Niro se conocieron en la década del 80 , cuando el actor argentino viajó a Nueva York para participar del rodaje de Made in Argentina . Durante su estadía, Robert De Niro supo que Luis Brandoni estaba en la ciudad. Su reacción fue breve y directa: “ Que me llame ”.

Luis Brandoni y Robert de Niro en Buenos Aires, afianzaron su amistad de décadas durante el rodaje de la serie de Mariano Cohen y Gastón. Duprat

El argentino se puso en contacto y la respuesta del intérprete estadounidense fue una invitación a compartir la Nochebuena en su casa, un gesto de hospitalidad que Luis Brandoni interpretó como propio de las raíces italianas de su colega. Ese primer encuentro quedó como una anécdota fundacional de un vínculo construido sobre la confianza , la cercanía y el respeto , que se sostuvo con el paso del tiempo.

El vínculo que nació con una invitación íntima se transformó en una profunda camaradería que superó las barreras del idioma y la distancia.

El vínculo entre ambos no quedó reducido a encuentros esporádicos. Según relató Luis Brandoni, Robert De Niro visitó Buenos Aires en distintas ocasiones, impulsado en un comienzo por su relación con Lito Cruz y, posteriormente, también por la propia amistad que había construido con el actor argentino.

La barrera del idioma nunca representó una dificultad real entre ellos. “Hablamos un poco en inglés, otro en italiano y mucho con las manos”, comentó Luis Brandoni en tono humorístico, aludiendo a una forma particular de entendimiento que les permitió mantener el contacto y fortalecer la relación incluso cuando el español no era la lengua principal.

De la vida real a la ficción: el encuentro en la serie Nada

La colaboración entre ambos finalmente se concretó con la realización de la serie Nada. En esta ficción, Luis Brandoni encarnaba a un crítico gastronómico atravesando una etapa de crisis personal, mientras que Robert De Niro daba vida a un amigo extranjero que irrumpe en su vida y modifica por completo su rutina cotidiana.

La entrañable amistad de Luis Brandoni y Robert de Niro.

El proyecto, filmado en la ciudad de Buenos Aires, logró repercusión tanto a nivel local como internacional. Además, obtuvo una destacada recepción crítica, con especial mención a la ovación que recibió durante su presentación en el Festival Internacional de San Sebastián.

En una entrevista, Luis Brandoni destacó la satisfacción general del equipo ante la buena acogida que tuvo la serie y resaltó la importancia del aporte de su amigo en el proyecto, a quien describió como alguien que “vino porque quiere mucho a esta ciudad”.

A lo largo del rodaje, las barreras lingüísticas volvieron a hacerse presentes. Robert De Niro no maneja el español con soltura, aunque el equipo supo ajustar las escenas a esa particularidad y los guionistas incluso la incorporaron como recurso para generar situaciones de humor y complicidad entre los personajes.

Luis Brandoni no solo fue uno de los mejores actores argentinos, también fue un hombre que se dedicó a cultivar la amistad y el compañerismo en sus 86 años de vida.

Durante la grabación, Luis Brandoni y Robert De Niro compartieron extensas jornadas de trabajo, comidas y momentos fuera del set, donde la comunicación se sostuvo mediante una combinación de distintos idiomas, gestos, miradas y formas alternativas de entendimiento.

Durante la filmación también surgieron varias situaciones curiosas, entre ellas una conversación en la que Robert De Niro le comentó a Luis Brandoni que le habían propuesto encarnar a Carlos Gardel en una película. Según recordó el actor argentino, la respuesta de su colega fue clara: “Yo no lo conozco a él, ¿por qué lo voy a hacer?”, una reacción que evidenció su franqueza y cierta distancia frente a proyectos que no le resultaban familiares o habituales.

Se trató de una amistad sostenida durante décadas entre ambos artistas.

Una dupla artística marcada por la complicidad

Otro de los pasajes más recordados de Nada es la escena en la que el personaje interpretado por Robert De Niro, en su rol de visitante extranjero, intenta explicar la diferencia entre dos insultos muy propios del habla porteña: “boludo” y “pelotudo”. Frente a cámara, el actor detalla que “boludo” tiene un tono más leve y hasta amistoso, pudiendo usarse sin intención ofensiva e incluso con afecto, como en la expresión “che, boludo”.

A continuación, el personaje profundiza en la explicación y señala: “Pelotudo es mucho más agresivo que boludo. Solo el sonido es más agresivo: pelotudo”. Esa escena no tardó en transformarse en uno de los momentos más comentados de la serie, al punto de ser señalado por Luis Brandoni como uno de los puntos más destacados de toda la experiencia de rodaje.

Embed

El buen rendimiento de Nada y la evidente conexión entre sus protagonistas abrió la puerta a la idea de una segunda temporada. De acuerdo con lo que había adelantado Luis Brandoni, se llegó a considerar la posibilidad de trasladar parte de la producción a la ciudad de Nueva York.

La confirmación de su fallecimiento deja sin concretar aquel posible reencuentro dentro de la ficción, aunque lo ocurrido fuera de cámara permite conocer una faceta menos difundida de ambos intérpretes: la construcción de una relación personal que trascendió el ámbito laboral, nacida de un gesto sencillo como una invitación y fortalecida con el paso de los años a través del respeto mutuo y el trabajo compartido.