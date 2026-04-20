El emotivo recuerdo de Carlos Rottemberg por la muerte de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni dejó un fuerte impacto en el mundo de la cultura y también en quienes compartieron con él años de trabajo y amistad. En diálogo exclusivo con Canal 4 , el empresario teatral Carlos Rottemberg recordó al actor como una figura que trascendió el teatro, el cine y la televisión, y destacó tanto su dimensión artística como humana.

Según expresó, Brandoni fue mucho más que un intérprete reconocido: se convirtió en una presencia cercana para generaciones de argentinos que lo incorporaron a su vida cotidiana a través de sus trabajos en distintas disciplinas.

Rottemberg definió la partida de Brandoni como la pérdida de un verdadero referente cultural. En ese sentido, remarcó que su figura logró instalarse en la memoria emotiva del público argentino.

“La pérdida de un referente de la cultura, de una persona que excedió el teatro, el cine y la tele, y además que entró a los hogares argentinos con alguna de estas disciplinas, y queda en la memoria emotiva de su público. Esto desde el punto de vista de lo que vemos”.

Carlos Rottemberg Luis Brandoni

Pero además de su costado artístico, el empresario puso el foco en su compromiso personal y colectivo. Lo recordó como un hombre fiel a sus ideas, con una mirada solidaria y un fuerte rol gremial en momentos muy difíciles del país.

Después, en lo privado, fue un hombre que fue fiel a sus convicciones, que fue gremialista en la defensa de su asociación de actores en plena dictadura, y que realmente siempre tuvo la concepción de poco individualismo y sí trabajar para todos. Después, en lo privado, fue un hombre que fue fiel a sus convicciones, que fue gremialista en la defensa de su asociación de actores en plena dictadura, y que realmente siempre tuvo la concepción de poco individualismo y sí trabajar para todos.

Una amistad de casi cinco décadas

Rottemberg también repasó el vínculo personal que los unió durante casi medio siglo. Contó que la amistad comenzó en 1978, cuando compartieron una temporada teatral con la obra Posdato, tu gato ha muerto.

“Somos amigos hace 48 años, a partir de hacer una temporada juntos de teatro en el año 78, con una obra que se llamó Posdato, tu gato ha muerto”.

A partir de aquel primer encuentro, la relación entre ambos se fue fortaleciendo con el paso del tiempo, hasta convertirse en una amistad profunda que se mantuvo durante décadas.

Apenas nos conocimos, empezamos a frecuentar una relación que se consolidó con el tiempo. Apenas nos conocimos, empezamos a frecuentar una relación que se consolidó con el tiempo.

El adiós a Luis Brandoni. Las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida para Luis Brandoni tras su muerte a los 86 años en Buenos Aires.

El costado íntimo de Brandoni

En su recuerdo, Rottemberg diferenció al Brandoni que conocía el público del hombre que él trató en la intimidad. Volvió a destacar sus convicciones firmes y, al mismo tiempo, eligió sumar una nota de humor para despedirlo.

“Lo que ve el público es Brandoni en sus trabajos, lo que no ve el público es una persona, dije recién, con férreas convicciones, que creo que en algún punto se nota”.

En ese tono más cercano, evocó algunos rasgos personales que hoy, en medio del dolor, también permiten esbozar una sonrisa.

“Y después, para ponerle un poco de humor a esta despedida, decíamos hoy, bastante chinchudo, con algunas concepciones, por ejemplo, que el diario hay que leerlo en papel, y si no es papel, no es diario, por ejemplo. Enojado con las redes sociales, tenía pinceladas pintorescas que hoy nos sacan una sonrisa en la despedida”.