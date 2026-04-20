Tristeza absoluta: el mensaje de los famosos tras la muerte de Luis Brandoni

Las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida para Luis Brandoni tras su muerte a los 86 años en Buenos Aires.

La muerte de Luis Brandoni , a los 86 años , provocó una rápida y fuerte repercusión en el ámbito del espectáculo y la cultura en Argentina . Poco después de que se difundiera la noticia —ratificada por el productor Carlos Rottemberg —, se sucedieron numerosos mensajes de despedida de actores, periodistas y referentes del mundo artístico.

Estas figuras buscaron reconocer la trayectoria de uno de los nombres más destacados del cine , el teatro y la televisión del país. El artista , que falleció luego de padecer un hematoma originado por una caída en su domicilio tras haber estado internado en terapia intensiva , dejó una marca profunda en distintas generaciones.

Su muerte no solo impactó a colegas con quienes compartió escenarios y sets , sino también a quienes crecieron con sus interpretaciones y se vieron reflejados en sus personajes . Entre las primeras reacciones se destacó la del actor Marcelo De Bellis , quien recurrió a sus redes sociales para dedicarle una despedida atravesada por la emoción .

Las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida para Luis Brandoni tras su muerte a los 86 años en Buenos Aires.

“Jamás te irás, Luis… GIGANTE. Eras, sos y serás todo encanto y verdad. El mejor de todos los mejores. Tristeza. Luz para tu alma”, escribió, junto a una foto del actor. Su mensaje condensó el sentir de numerosos colegas, que no solo resaltaron su talento , sino también su calidad humana .

Marcelo De Bellis recordó a Luis Brandoni a través de sus redes sociales.

En sintonía, el director y guionista Mario Segade también se pronunció poco después de conocerse la noticia. “Ha muerto Luis Brandoni. De pie ante uno de nuestros grandes intérpretes. QEPD, Beto. Mis condolencias a Saula, hijas y amigos”, publicó en sus redes, con palabras breves que reflejaron el respeto que despertaba en el ámbito artístico.

El dibujante y humorista gráfico Nik también se sumó a las muestras de despedida. “Falleció a los 86 años Luis Brandoni. Siempre en nuestros corazones, querido Beto”, publicó junto a una imagen del actor y la frase “Hasta siempre, querido Beto”. El uso de ese apodo, habitual en su entorno cercano y entre colegas, reflejó el afecto y la cercanía que generaba su figura.

Mario Segade resaltó el talento y brindó condolencias a la familia del actor.

El mensaje oficial de la Asociación Argentina de Actores y Actrices

A esas primeras expresiones de pesar se agregó además el mensaje institucional de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que despidió a quien no solo fue un ícono de los escenarios, sino también un referente dentro del ámbito gremial.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices resaltó el legado artístico y gremial de Brandoni en el escenario nacional.

Mediante sus canales oficiales en redes sociales, la entidad manifestó: “Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”.

El comunicado no solo destacó su relevancia como artista, sino también su papel dentro de la entidad, donde Brandoni participó activamente en la defensa de los derechos de los actores. A su vez, el actor Diego Pérez recurrió a sus redes sociales para publicar un mensaje íntimo, acompañado por una imagen en la que aparecen juntos.

“Gracias maestro querido, qué placer tuve de haberte conocido y trabajado junto a vos. Beto querido, qué actor descomunal, se pierde la escena nacional, estoy destrozado, besos al cielo Beto querido”, escribió, con evidente emoción. Sus palabras dieron cuenta del golpe que significó la noticia para quienes compartieron proyectos con Brandoni, resaltando tanto su talento como la marca humana que dejó en sus colegas.

Los homenajes en redes incluyeron frases y apodos cariñosos que subrayaron la cercanía de Luis Brandoni con sus colegas.

A esas primeras despedidas se sumaron otras voces del ámbito artístico que evidenciaron la dimensión de la pérdida. Entre ellas, se destacó la de Axel Kuschevatzky, quien publicó un extenso mensaje en sus redes para homenajear al actor.

“Luis Brandoni fue único, y es imposible imaginar el cine argentino sin él. Su figura atraviesa algunas de las películas más importantes de nuestro ADN cultural de los últimos 55 años”, expresó al inicio, dimensionando la magnitud de su legado.

Luego añadió una reflexión más íntima sobre la relación que compartían: “Trabajé con él cinco veces, y compartir tiempo a su lado siempre fue memorable. Brandoni fue una de las personas más consecuentes que conocí en mi vida, y alguien profundamente honesto en su manera de leer el mundo”.

Mensajes de despedida destacaron el talento y la calidez humana del actor Luis Brandoni, referente de varias generaciones.

"Como actor, no habrá otro Brandoni"

En esa misma sintonía, el productor puso el foco en la dimensión humana del actor, más allá de su trayectoria profesional: “Estoy convencido de que genuinamente quería que la gente viviera mejor”. Y concluyó con una frase que se viralizó rápidamente: “Como actor, no habrá otro Brandoni. Nadie podía parecerse a él. Y cada vez que lo vi actuar, siempre la ponía en el ángulo. ¿Irreemplazable? Absolutamente”.

También manifestó su pesar con gran emoción Soledad Silveyra, quien compartió escenario con él en ¿Quién es quién?, la última obra teatral que protagonizó el actor, y expresó su tristeza con un mensaje breve pero contundente: “Sos el último de los grandes en irse. Siempre con tu recuerdo. Día muy triste para la cultura”.

Axel Kuschevatzky destacó la influencia de Luis Brandoni en el cine argentino y la importancia de su figura en los últimos 55 años.

A su vez, sumó un gesto de acompañamiento hacia el entorno cercano del artista: “Saula Benavente, estoy contigo y con la familia”. Su despedida evidenció la cercanía del vínculo que los unía y el fuerte impacto que provocó su partida entre quienes trabajaron a su lado.

A su vez, Graciela Borges se sumó a las despedidas con un mensaje atravesado por la emoción: “Tristeza infinita, bendiciones para tu alma compañero”. Sus palabras, breves pero cargadas de sentido, reflejaron el sentir de gran parte del ambiente artístico. En la misma línea, Laura Ubfal eligió recordarlo como “vigente hasta el final” y, en un mensaje conciso, expresó: “Se lo va a extrañar mucho”.

Soledad Silveyra expresó su dolor por la muerte de Brandoni, calificándolo como 'el último de los grandes' en un día triste para la cultura.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, también reaccionó ante la muerte de Brandoni, a quien definió como “tipazo, un actorazo, un grande”. En su publicación en X, escribió: “Con absoluto respeto y admiración, despedimos a #Brandoni”.

El periodista agregó una breve reflexión en la que subrayó: “No se apaga quien deja huella en la cultura. Su legado es memoria viva”. Y concluyó con un mensaje afectuoso: “Beto querido que en paz, Descanses!”.