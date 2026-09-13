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13 de septiembre de 2026 - 10:17
Espectáculos.

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio celebraron su primer aniversario en Tilcara

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio Hormaechea celebraron su primer aniversario en Tilcara, compartiendo emotivas postales del lugar donde se conocieron.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio celebraron su primeraniversario en Tilcara

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio celebraron su primer aniversario en Tilcara

Sofía Jujuy Jiménez volvió a Tilcara para celebrar un año de amor junto a su novio, Gustavo Qüerio Hormaechea. La modelo eligió la ciudad jujeña en la que se conocieron para revivir aquel primer encuentro y festejar los doce meses de relación.

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El viaje tuvo un fuerte significado para la pareja. Qüerio compartió en sus redes una historia que comparaba dos momentos en el mismo paisaje: una foto del 12 de septiembre de 2025, cuando se conocieron, y otra del 12 de septiembre de 2026. Junto a las imágenes escribió: “1 año con vos”.

Tilcara se convirtió así en el escenario del aniversario. En una de las publicaciones, Qüerio mostró dos fotografías tomadas en el mismo rincón, con las montañas y la vegetación del norte argentino como fondo. En ambas aparecen sentados juntos, mientras ella lo mira de cerca y él le toca la cara. Las postales, separadas exactamente por un año, reflejaron el recorrido de la relación.

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio celebraron su primer aniversario en Tilcara

Sofía Jujuy Jiménez y Gustavo Qüerio celebraron su primer aniversario en Tilcara

El punto de partida de la historia también volvió a estar presente. En una calle de Tilcara, frente a un colorido mural típico de la Quebrada de Humahuaca, la pareja se besó y Sofía Jujuy acompañó la imagen con un mensaje especial: “Exactamente hace un año en este mismo lugar nos conocíamos”.

La conductora también compartió imágenes de una caminata por las calles del pueblo, comparando fotografías tomadas con un año de diferencia. En ambas aparece junto a Gustavo, de espaldas y abrazados mientras recorren Tilcara. “Caminando las callecitas mágicas”, escribió.

El festejo continuó durante la noche. Sofía Jujuy publicó una fotografía junto a su pareja, abrazados y sonrientes dentro de un bar, y expresó: “Que sean millones más mi amooooor”.

Los planes de casamiento de Sofia Jujuy Jiménez

El aniversario llegó después de que Sofía Jujuy hablara públicamente sobre los planes que imagina junto a Gustavo. Durante una charla en el programa de streaming Que alguien le avise, la conductora contó que ambos conversaron, entre bromas y proyecciones, sobre una eventual boda.

La situación surgió durante la visita del músico Mario Luis al programa. En ese momento, Sofía le hizo una propuesta inesperada: “Nosotros con mi novio te queremos contratar para nuestro casamiento”, le dijo.

Según relató la modelo, la idea entusiasmó a Gustavo, quien imaginó al músico como parte de una futura celebración. Sin embargo, Sofía aclaró que por el momento no existe un compromiso ni una fecha definida.

Cuando Eva Bargiela señaló que todavía no había planes concretos, la conductora dejó en claro cuál es el paso que falta antes de comenzar a organizar una boda: “Primero me tenés que hacer vos la propuesta de casamiento”, lanzó entre risas. Por ahora, la pareja disfruta de su presente y de un aniversario muy especial: doce meses después de aquel primer encuentro, regresaron al mismo lugar donde comenzó su historia de amor.

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