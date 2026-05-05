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5 de mayo de 2026 - 20:02
Espectáculos.

Sofía Jujuy Jiménez quedó en shock por el gesto de su novio: qué hizo

Gustavo Hormaechea sorprendió a la jujeña con un gesto que ella marcó como algo único en su vida.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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El gesto ocurrió durante el casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari, donde los invitados contaban con un puesto de tatuajes permanentes como parte de la celebración. En ese contexto, Hormaechea tomó una decisión que sorprendió a todos: se tatuó una “S”, la inicial de Sofía, en el antebrazo.

La reacción de Sofía Jujuy Jiménez

La reacción de la modelo no tardó en viralizarse. En el video que compartió en Instagram, Sofía se mostró entre sorprendida, emocionada y divertida al ver que su pareja se estaba tatuando una letra dedicada a ella.

“Mi amor, ¿vos estás loco? Ningún hombre hizo esto por mí. Nunca en mi vida”, expresó la jujeña al registrar el momento. Luego agregó: “Se está tatuando una ‘S’, la que yo hice”, al explicar que el diseño había sido escrito por ella misma en un papel antes de que su novio lo llevara a la piel.

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El gesto tuvo una fuerte repercusión entre sus seguidores, que celebraron el momento y destacaron la emoción de la modelo. Sofía también acompañó el video con un mensaje en el que reconoció que todavía le costaba creer lo que había pasado.

“Para mí fue un montón”

En su publicación, Sofía “Jujuy” Jiménez contó que su novio le pidió que hiciera una “S” en un papel y luego decidió tatuársela. La modelo reconoció que, aunque para algunas personas puede parecer un detalle menor, para ella tuvo un gran significado.

“Yo sigo sin creer, sin caer que estas cosas me están pasando a mí”, escribió la conductora. Además, remarcó que no esperaba una sorpresa de ese tipo y agradeció públicamente a su pareja por hacerla sentir especial.

El romance de Sofía Jujuy y Gustavo Hormaechea

Sofía “Jujuy” Jiménez confirmó su noviazgo a comienzos de 2026, cuando compartió en redes imágenes junto a su pareja y contó que había comenzado el año enamorada. Desde entonces, la modelo se mostró feliz con esta nueva etapa sentimental.

Gustavo Hormaechea, también mencionado como Gustavo Qüerio Hormaechea, es salteño, exjugador de rugby y emprendedor. Según trascendió, mantiene un perfil más alejado del mundo del espectáculo, aunque en los últimos meses comenzó a aparecer con mayor frecuencia en las publicaciones de Sofía.

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