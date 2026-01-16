sábado 17 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de enero de 2026 - 19:11
Se sinceró.

La fuerte revelación de Sofía Jujuy Jiménez para este año

Sofía Jujuy Jiménez contó cuáles son sus proyectos para este año 2026, y cuál es su mayor deseo, aunque puede habar cambios.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Lafuerte revelación de Sofía Jujuy Jiménez&nbsp;

La fuerte revelación de Sofía Jujuy Jiménez 

Sofía Jujuy Jiménez habló en su programa de streaming que tiene algunos deseos para este año. La jujeña dijo que los proyectos personales pueden modificarse tras ponerse de novia en los primeros días del 2026.

Lee además
Las vacaciones de los jujeños (Foto ilustrativa) video
Planes.

Vacaciones, entre las ganas de viajar y el presupuesto: qué eligen los jujeños
Pago anticipado 2026
Beneficios.

Pago anticipado 2026: para qué impuestos, descuentos y cómo pagar

La modelo tenía pensado congelar óvulos, pero ahora se está replanteando el tema. "¿Este año te gustaría ser mamá?", le preguntaron y ella respondió: "Amaría, pero siento que me acabo de poner de novia y es como muy pronto".

"Yo quiero tener miles de hijos con él. Encima, les cuento, en noviembre y diciembre yo estaba a punto de congelar óvulos. Fui a hacer el trámite y todo, a chequear, investigar cómo era, qué tenía que hacer", señaló la influencer.

Redes
Sof&iacute;a Jujuy Jim&eacute;nez

Sofía Jujuy Jiménez

"Como se venía ya el mes de diciembre, que era época de fiestas y todo, dije, ‘no es el momento ahora. Voy a congelar porque quiero ser madre’. Iba a congelar, tipo en febrero y, de repente, me puse de novia y es como que digo: ‘bueno, ahora no congelo nada’", reveló.

Quién es el novio de Sofía Jujuy Jiménez

La jujeña comenzó el 2026 con una noticia que sorprendió a sus seguidores: está de novia. La modelo compartió a través de sus redes sociales la novedad en la madrugada del 1 de enero, acompañando el anuncio con un mensaje cargado de emoción.

La confirmación llegó a través de una foto junto a su nueva pareja, con la que Sofía Jiménez oficializó el vínculo. La imagen estuvo acompañada por un mensaje personal que reflejó la sorpresa y la emoción del momento: “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026. No entiendo nada”.

El novio de Sofía Jujuy Jiménez
El novio de Sofía Jujuy Jiménez

El novio de Sofía Jujuy Jiménez

La pareja se trata de Gustavo Qüerio Hormaechea, un empresario de moda y jugador de rugby oriundo de Salta, que mantiene un bajo perfil público. Se desempeñó como jugador de rugby en el Jockey Club Salta, institución con gran trayectoria en la provincia.

El flamante novio de Sofía está al frente de una marca de ropa enfocada en moda urbana, emprendimiento que le permitió desarrollar su costado empresarial y afianzarse en el rubro comercial, en paralelo a su actividad deportiva.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Vacaciones, entre las ganas de viajar y el presupuesto: qué eligen los jujeños

Pago anticipado 2026: para qué impuestos, descuentos y cómo pagar

Incendios en Chubut: realizarán en Jujuy un festival solidario para ayudar a los damnificados

El ascensor urbano se volvió un lugar clave para recuperar decenas de documentos perdidos

Cuánto cuesta la canasta de crianza de un recién nacido en Jujuy

Lo que se lee ahora
Documentos en el ascensor urbano. video
Jujuy.

El ascensor urbano se volvió un lugar clave para recuperar decenas de documentos perdidos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Documentos en el ascensor urbano. video
Jujuy.

El ascensor urbano se volvió un lugar clave para recuperar decenas de documentos perdidos

Milagro Sala video
Judiciales.

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

Murió Rubén Patagonia, uno de los referentes más importantes del folclore mapuche.
Mundo musical.

¿De qué murió Rubén Patagonia, el reconocido cantante de folklore?

Carnaval en Humahuaca. video
Normativa.

¿Se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle durante Carnaval en Jujuy?

Foto alusiva - Captura de Google Maps
Policiales.

Un motociclista murió en un violento choque en Yala y su acompañante está grave

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel