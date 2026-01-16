La fuerte revelación de Sofía Jujuy Jiménez para este año

Sofía Jujuy Jiménez habló en su programa de streaming que tiene algunos deseos para este año. La jujeña dijo que los proyectos personales pueden modificarse tras ponerse de novia en los primeros días del 2026.

La modelo tenía pensado congelar óvulos , pero ahora se está replanteando el tema. "¿Este año te gustaría ser mamá?", le preguntaron y ella respondió: "Amaría, pero siento que me acabo de poner de novia y es como muy pronto".

"Yo quiero tener miles de hijos con él . Encima, les cuento, en noviembre y diciembre yo estaba a punto de congelar óvulos. Fui a hacer el trámite y todo, a chequear, investigar cómo era, qué tenía que hacer", señaló la influencer.

"Como se venía ya el mes de diciembre, que era época de fiestas y todo, dije, ‘no es el momento ahora. Voy a congelar porque quiero ser madre’. Iba a congelar, tipo en febrero y, de repente, me puse de novia y es como que digo: ‘bueno, ahora no congelo nada’", reveló.

Quién es el novio de Sofía Jujuy Jiménez

La jujeña comenzó el 2026 con una noticia que sorprendió a sus seguidores: está de novia. La modelo compartió a través de sus redes sociales la novedad en la madrugada del 1 de enero, acompañando el anuncio con un mensaje cargado de emoción.

La confirmación llegó a través de una foto junto a su nueva pareja, con la que Sofía Jiménez oficializó el vínculo. La imagen estuvo acompañada por un mensaje personal que reflejó la sorpresa y la emoción del momento: “Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026. No entiendo nada”.

El novio de Sofía Jujuy Jiménez El novio de Sofía Jujuy Jiménez

La pareja se trata de Gustavo Qüerio Hormaechea, un empresario de moda y jugador de rugby oriundo de Salta, que mantiene un bajo perfil público. Se desempeñó como jugador de rugby en el Jockey Club Salta, institución con gran trayectoria en la provincia.

El flamante novio de Sofía está al frente de una marca de ropa enfocada en moda urbana, emprendimiento que le permitió desarrollar su costado empresarial y afianzarse en el rubro comercial, en paralelo a su actividad deportiva.