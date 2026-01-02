viernes 02 de enero de 2026

2 de enero de 2026 - 10:42
Quién es el novio de Sofía Jujuy Jiménez

La jujeña, Sofía Jiménez, confirmó el 1 de enero que encontró nuevamente el amor y compartió una imagen con su nueva pareja.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sofia Jimenez - novio
La confirmación de Sofía Jiménez: qué dijo sobre su nueva pareja

La confirmación llegó a través de una foto junto a su nueva pareja, con la que Sofía Jiménez oficializó el vínculo. La imagen estuvo acompañada por un mensaje personal que reflejó la sorpresa y la emoción del momento:

Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026. No entiendo nada. Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026. No entiendo nada.

Hasta el momento se desconoce quién es la nueva pareja de "Jujuy" y la influencer tampoco confirmó mayores detalles en alusión a cómo nació el amor.

Sofía Jiménez vuelve a apostar al amor tras una ruptura anterior

El anuncio se da luego de una relación anterior que terminó de manera pública, en la que Sofía había atravesado un momento de desamor tras su separación en 2023 de Bautista Bello, luego de descubrirse su infidelidad al filtrarse en las redes sociales unas imágenes del joven a los besos con una mujer en un boliche de Río de Janeiro.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”, había asegurado la modelo entre lágrimas en aquel momento.

Sofía Jujuy Jiménez a Bautista Bello.jpg
Sof&iacute;a Jujuy Jim&eacute;nez y su ex Bautista Bello

Sofía Jujuy Jiménez y su ex Bautista Bello

