Sofía Jiménez confirmó que está de novia: "Juré que no me iba a volver a pasar"

Sofía Jiménez, conocida en redes sociales como “Jujuy”, comenzó el año con una noticia que sorprendió a sus seguidores. Este 1 de enero, la influencer realizó su habitual saludo de Año Nuevo y aprovechó la publicación para confirmar que está nuevamente en pareja.
La confirmación llegó a través de una foto junto a su nueva pareja, con la que oficializó el vínculo. La imagen estuvo acompañada por un mensaje personal que reflejó la sorpresa y la emoción del momento:
Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026. No entiendo nada. Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026. No entiendo nada.
Hasta el momento se desconoce quién es la nueva pareja de "Jujuy" y la influencer tampoco confirmó mayores detalles.
Sofía Jiménez vuelve a apostar al amor tras una ruptura anterior
“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”, había asegurado la modelo entre lágrimas en aquel momento.