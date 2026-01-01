jueves 01 de enero de 2026

1 de enero de 2026 - 18:49
Bombazo.

Sofía Jiménez confirmó que está de novia: "Juré que no me iba a volver a pasar"

La jujeña Sofía Jiménez confirmó que está nuevamente en pareja. A través de sus redes sociales mostró quién es su nueva pareja.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sofía Jujuy Jiménez&nbsp;

Sofía Jujuy Jiménez 

Sofía Jiménez, conocida en redes sociales como “Jujuy”, comenzó el año con una noticia que sorprendió a sus seguidores. Este 1 de enero, la influencer realizó su habitual saludo de Año Nuevo y aprovechó la publicación para confirmar que está nuevamente en pareja.

Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó que está de novia

La confirmación llegó a través de una foto junto a su nueva pareja, con la que oficializó el vínculo. La imagen estuvo acompañada por un mensaje personal que reflejó la sorpresa y la emoción del momento:

Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026. No entiendo nada. Y un día me volví a enamorar. Juré que no me iba a volver a pasar. Mirá cómo me agarra el 2026. No entiendo nada.

Hasta el momento se desconoce quién es la nueva pareja de "Jujuy" y la influencer tampoco confirmó mayores detalles.

Sofía Jiménez de novia

Sofía Jiménez vuelve a apostar al amor tras una ruptura anterior

El anuncio se da luego de una relación anterior que terminó de manera pública, en la que Sofía había atravesado un momento de desamor tras su separación en 2023 de Bautista Bello, luego de descubrirse su infidelidad al filtrarse en las redes sociales unas imágenes del joven a los besos con una mujer en un boliche de Río de Janeiro.

“Ustedes me conocen, soy muy transparente y no puedo mentir. La verdad es que estoy rota, partida al medio, estoy desilusionada, en shock también”, había asegurado la modelo entre lágrimas en aquel momento.

Sofia jujuy junto a su novio 1200.jpg
Bautista Bello sonriente junto a su novia Sofía

Bautista Bello sonriente junto a su novia Sofía "Jujuy" Jiménez

Por  Malka Alvarenga Miranda

