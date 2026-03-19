La dolorosa confesión de Sofía Jujuy Jiménez sobre una amiga y un exnovio

Sofía “Jujuy” Jiménez abrió una parte muy íntima de su historia personal y recordó una de las traiciones más dolorosas que atravesó. En una reciente entrevista, la modelo jujeña contó que una de sus mejores amigas mantuvo un vínculo con quien era su pareja en ese momento , una situación que la marcó profundamente.

La confesión salió a la luz durante su participación en el ciclo Que alguien le avise, de La Casa . Allí, Jujuy habló sin filtros sobre ese episodio y reconoció el impacto que tuvo en su vida. “Me dolió mucho” , dijo al recordar el engaño.

Según relató, fue su propia amiga quien decidió contarle lo ocurrido . Para Jiménez, ese gesto tuvo valor, aunque no alcanzó para borrar el dolor que le provocó todo lo anterior. “ Me lo mandó enseguida y me dijo: ‘Tengo algo que hablar con vos’. Hablamos por teléfono y fue bárbaro, valoré que haya querido contármelo . No importa de qué manera, necesitó hacerlo”, recordó.

Sofía Jujuy Jiménez envuelta en una polémica por un canje Sofía Jujuy Jiménez

Sin embargo, aclaró que lo que más le pesó no fue solamente el vínculo entre ellos, sino la falta de honestidad de alguien a quien consideraba parte de su círculo más cercano. “Siempre fue mi hermana, mi mejor amiga. Me dolió mucho más que no me haya sido honesta que lo que pasó en sí”, expresó.

El viaje, las señales y las secuelas que dejó la historia

Sofia Jujuy explicó que todo ocurrió mientras ella estaba de viaje durante un año. Fue en ese contexto cuando su entonces novio y su amiga comenzaron a acercarse. Con el paso del tiempo, pudo entender parte de lo sucedido y también perdonar.

“En ese tiempo pasaron cosas entre ellos. Al principio me dolió muchísimo, pero después entendí que éramos chicas y que no supo cómo decírmelo”, contó. La modelo dijo que empezó a atar cabos y a entender señales que en su momento no había visto.

“Una vez me subí al auto de mi novio de ese momento, estaba llamando a esta persona y el teléfono sonó dentro del auto. Él me dijo: ‘Anoche la llevé a su casa después del boliche’. Ahí me empezaron a cerrar un montón de cosas”, relató.

La experiencia, además, dejó marcas en sus vínculos posteriores. La conductora oriunda de Jujuy reconoció que esa historia influyó en su forma de relacionarse y en sus inseguridades. “Al principio no sospechaba, no me enroscaba. Ahora entiendo por qué soy celosa. Nunca lo había analizado tanto”, sostuvo.