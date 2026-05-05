Así son los códigos secretos de Netflix que abren catálogos ocultos de películas y series

Netflix dispone de una serie de códigos ocultos que habilitan el acceso directo a categorías muy específicas de películas, series o documentales. Entre ellos se encuentran las combinaciones numéricas 35800, 9875 y 7424. Si sos habitué de esta plataforma, te resultará más que útil tenerlos a mano.
Por ejemplo, si se buscan películas románticas con alto contenido erótico, como 365 Días, 50 Sombras de Grey o El amante de Lady Chatterley, basta con ingresar el código 35800 en el buscador para acceder a ese tipo de contenido.
El código 9875 está destinado a quienes prefieren el género true crime, es decir, producciones basadas en hechos criminales reales. Dentro de esa categoría en Netflix se pueden encontrar títulos como El depredador de Sevilla, El secreto del doctor Grinberg o ¿Qué hizo Jennifer?, entre otros.
Por otro lado, los fanáticos del anime pueden utilizar el código 7424. Al introducirlo en el buscador, la plataforma organiza distintos subgéneros del anime, como historias juveniles, fantasía oscura, magia, elementos sobrenaturales, terror y más. Entre las series disponibles aparecen My Hero Academia, Overlord, Black Clover, Toriko, además de muchas otras opciones.
Qué significan los códigos 35800, 9875 y 7424 en Netflix.
Cómo usar los códigos secretos de Netflix
Para activar estos códigos ocultos, basta con ingresar a la barra de búsqueda dentro de la aplicación e introducir la combinación numérica correspondiente. De esta forma, la plataforma mostrará automáticamente los contenidos vinculados a ese género o subcategoría.
Es importante tener en cuenta que los resultados pueden cambiar dependiendo del país y de las modificaciones o actualizaciones que realice Netflix.
Qué otros códigos secretos de Netflix hay
Para películas románticas sensuales como 365 Días o El amante de Lady Chatterley, utiliza el código 35800 en el buscador.
Además de los códigos 35800, 9875 y 7424, existen muchos más como:
Cine dramático
- Cine dramático basado en hechos reales: 3653
- Cine dramático basado en libros: 4961
- Cine dramático biográfico: 3179
- Cine dramático de deportes: 7243
- Cine dramático militar: 11
- Cine dramático político: 6616
- Cine dramático romántico: 1255
- Cine dramático sobre crímenes: 6889
- Cine dramático sobre la farándula: 5012
- Dramas LGBTQ+: 500
- Dramas sociales: 3947
El código 9875 muestra documentales y series de true crime, centrados en crímenes reales.
Cine independiente
- Cine de intriga independiente: 3269
- Cine dramático independiente: 384
- Películas de acción y aventura independientes: 11804
- Películas experimentales: 11079
- Películas independientes para reír: 4195
- Películas románticas independientes: 9916
Cine romántico
- Cine dramático romántico: 1255
- Películas románticas clásicas: 31273
- Películas románticas extranjeras: 7153
- Películas románticas independientes: 9916
- Películas románticas para reír: 5475
- Películas románticas sensuales: 35800
- Romances excéntricos: 36103
- Romances inolvidables: 502675
El código 7424 permite encontrar títulos y subgéneros de anime en el catálogo.
De intriga
- Cine de intriga independiente: 3269
- Cine de intriga política: 10504
- Cine de intriga psicológica: 5505
- Cine de intriga sobrenatural: 11140
- Cine de intriga y acción: 43048
- Cine de intriga y crímenes: 10499
- Cine de intriga y espías: 9147
- Intriga y sci-fi: 11014
- Películas de gánsteres: 31851
- Películas de misterio: 9994
- Thriller extranjero: 10306
- Thrillers clásicos: 46588
- Thrillers sensuales: 972
Solo debes ingresar el código en el buscador de la aplicación para acceder al género deseado.
Música
- Conciertos de rock y pop: 3278
- Conciertos urbanos y de danza: 9472
- Country & western/folk: 1105
- Jazz y easy ening: 10271
- Musicales: 13335
- Musicales clásicos: 32392
- Musicales de Disney: 59433
- Musicales sobre la farándula: 13573
- Musicales teatrales: 55774
- Música del mundo: 2856
- Música infantil: 52843
- Música latina: 10741
Los resultados pueden variar según la región y las actualizaciones de Netflix.
Navidad en Netflix
- British Christmas Kids & Family Movies: 1527064
- Películas familiares canadienses navideñas: 1721544
- Películas familiares navideñas optimistas: 1475066
- Películas infantiles navideñas de los noventa: 1476024
- Películas navideñas disparatadas para ver en familia: 1475071
- Películas navideñas europeas familiares: 1527063
- Películas navideñas infantiles y familiares: 1474017
Otros
- Cine de arte: 29764
- Epopeyas: 52858
- Especiales de stand-up: 11559
- Film noir: 7687
- Películas de fantasía: 9744
- Películas de gánsteres: 31851
- Películas experimentales: 11079
- Películas sobre fe y espiritualidad: 52804
- Solo en Netflix: 839338
- Sátiras: 4922
- Todas las películas: 34399
La aplicación mostrará los títulos agrupados bajo esa categoría.
Películas de acción y aventura en Netflix
- Cine de intriga y acción: 43048
- Foreign action & adventure: 11828
- Películas asiáticas de acción: 77232
- Películas de acción para reír: 43040
- Películas de acción y aventura clásicas: 46576
- Películas de acción y aventura de espías: 10702
- Películas de acción y aventura militares: 2125
- Películas de acción y aventura sobre crímenes: 9584
- Películas de acción, sci-fi y fantasía: 1568
- Películas de artes marciales: 8985
- Películas de aventura: 7442
- Películas de historietas y superhéroes: 10118
- Películas sobre secuestros: 20541
- Wésterns: 7700
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