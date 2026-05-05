Así son los códigos secretos de Netflix que abren catálogos ocultos de películas y series

Qué significan los códigos 35800, 9875 y 7424 en Netflix.

Netflix dispone de una serie de códigos ocultos que habilitan el acceso directo a categorías muy específicas de películas, series o documentales. Entre ellos se encuentran las combinaciones numéricas 35800 , 9875 y 7424 . Si sos habitué de esta plataforma, te resultará más que útil tenerlos a mano.

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Por ejemplo, si se buscan películas románticas con alto contenido erótico , como 365 Días , 50 Sombras de Grey o El amante de Lady Chatterley , basta con ingresar el código 35800 en el buscador para acceder a ese tipo de contenido.

El código 9875 está destinado a quienes prefieren el género true crime , es decir, producciones basadas en hechos criminales reales . Dentro de esa categoría en Netflix se pueden encontrar títulos como El depredador de Sevilla , El secreto del doctor Grinberg o ¿Qué hizo Jennifer? , entre otros.

Por otro lado, los fanáticos del anime pueden utilizar el código 7424 . Al introducirlo en el buscador , la plataforma organiza distintos subgéneros del anime, como historias juveniles , fantasía oscura , magia , elementos sobrenaturales , terror y más. Entre las series disponibles aparecen My Hero Academia , Overlord , Black Clover , Toriko , además de muchas otras opciones.

Qué significan los códigos 35800, 9875 y 7424 en Netflix.

Cómo usar los códigos secretos de Netflix

Para activar estos códigos ocultos, basta con ingresar a la barra de búsqueda dentro de la aplicación e introducir la combinación numérica correspondiente. De esta forma, la plataforma mostrará automáticamente los contenidos vinculados a ese género o subcategoría.

Es importante tener en cuenta que los resultados pueden cambiar dependiendo del país y de las modificaciones o actualizaciones que realice Netflix.

Qué otros códigos secretos de Netflix hay

Para películas románticas sensuales como 365 Días o El amante de Lady Chatterley, utiliza el código 35800 en el buscador.

Además de los códigos 35800, 9875 y 7424, existen muchos más como:

Cine dramático

Cine dramático basado en hechos reales: 3653

Cine dramático basado en libros: 4961

Cine dramático biográfico: 3179

Cine dramático de deportes: 7243

Cine dramático militar: 11

Cine dramático político: 6616

Cine dramático romántico: 1255

Cine dramático sobre crímenes: 6889

Cine dramático sobre la farándula: 5012

Dramas LGBTQ+: 500

Dramas sociales: 3947

El código 9875 muestra documentales y series de true crime, centrados en crímenes reales.

Cine independiente

Cine de intriga independiente: 3269

Cine dramático independiente: 384

Películas de acción y aventura independientes: 11804

Películas experimentales: 11079

Películas independientes para reír: 4195

Películas románticas independientes: 9916

Cine romántico

Cine dramático romántico: 1255

Películas románticas clásicas: 31273

Películas románticas extranjeras: 7153

Películas románticas independientes: 9916

Películas románticas para reír: 5475

Películas románticas sensuales: 35800

Romances excéntricos: 36103

Romances inolvidables: 502675

El código 7424 permite encontrar títulos y subgéneros de anime en el catálogo.

De intriga

Cine de intriga independiente: 3269

Cine de intriga política: 10504

Cine de intriga psicológica: 5505

Cine de intriga sobrenatural: 11140

Cine de intriga y acción: 43048

Cine de intriga y crímenes: 10499

Cine de intriga y espías: 9147

Intriga y sci-fi: 11014

Películas de gánsteres: 31851

Películas de misterio: 9994

Thriller extranjero: 10306

Thrillers clásicos: 46588

Thrillers sensuales: 972

Solo debes ingresar el código en el buscador de la aplicación para acceder al género deseado.

Música

Conciertos de rock y pop: 3278

Conciertos urbanos y de danza: 9472

Country & western/folk: 1105

Jazz y easy ening: 10271

Musicales: 13335

Musicales clásicos: 32392

Musicales de Disney: 59433

Musicales sobre la farándula: 13573

Musicales teatrales: 55774

Música del mundo: 2856

Música infantil: 52843

Música latina: 10741

Los resultados pueden variar según la región y las actualizaciones de Netflix.

Navidad en Netflix

British Christmas Kids & Family Movies: 1527064

Películas familiares canadienses navideñas: 1721544

Películas familiares navideñas optimistas: 1475066

Películas infantiles navideñas de los noventa: 1476024

Películas navideñas disparatadas para ver en familia: 1475071

Películas navideñas europeas familiares: 1527063

Películas navideñas infantiles y familiares: 1474017

Otros

Cine de arte: 29764

Epopeyas: 52858

Especiales de stand-up: 11559

Film noir: 7687

Películas de fantasía: 9744

Películas de gánsteres: 31851

Películas experimentales: 11079

Películas sobre fe y espiritualidad: 52804

Solo en Netflix: 839338

Sátiras: 4922

Todas las películas: 34399

La aplicación mostrará los títulos agrupados bajo esa categoría.

Películas de acción y aventura en Netflix