Rodrigo de la Serna encabeza "Gordon", el nuevo thriller argentino de Netflix

Netflix anunció que Gordon , la serie a cargo de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna y producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik , se estrenará a nivel mundial durante 2026 . La confirmación se dio en el marco de los 15 años de la compañía en Argentina , ocasión en la que también presentó un listado de 17 nuevos contenidos nacionales .

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La producción marca la primera versión para plataformas de streaming de la obra del mismo nombre escrita por Marcelo Larraquy y se centra en una de las figuras más polémicas del entramado delictivo y político argentino : Aníbal Gordon .

El adelanto inicial difundido incluye imágenes inéditas que dejan ver la magnitud del proyecto . Rodrigo de la Serna lidera el elenco en el papel principal, junto a Matías Recalt , Camila Peralta y Fiorella Bottaioli , con la participación especial de Matías Mayer .

Rodrigo de la Serna lidera el elenco de 'Gordon', acompañado por Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y Matías Mayer.

La realización está a cargo de Pablo Trapero junto a Pablo Fendrik , mientras que la producción ejecutiva corre por cuenta de Juan Lovece .

Un rasgo distintivo frente a otras ficciones sobre la violencia política en la Argentina es la intervención directa del propio Marcelo Larraquy en la escritura, trabajando junto a Marcos Osorio Vidal y Trapero para mantener el rigor respecto de la investigación periodística en la que se basa la historia.

El thriller de época 'Gordon' recrea la década del 70 en Argentina, mostrando la transición de Aníbal Gordon en la SIDE y la Triple A.

La historia sigue el recorrido de Gordon desde sus inicios como criminal ordinario —vinculado a estafas, asaltos y hechos violentos entre 1951 y 1972— hasta su incorporación a la Triple A y su protagonismo dentro del aparato represivo durante la última dictadura militar.

La reconstrucción de un trayecto criminal: de criminal común a engranaje de la represión

La serie se presenta como un thriller ambientado en otra época que cuenta el paso de Aníbal Gordon del crimen común a convertirse en una figura central del aparato represivo en la Argentina de los años 70.

Gordon murió en prisión el 13 de septiembre de 1987, pero su influencia se mantuvo latente en la actividad de sus secuaces, algunos de los cuales continuaron delinquiendo décadas más tarde.

El libreto, inspirado en el libro de Larraquy, detalla su relación con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) desde fines de los 60 y su posterior incorporación a la Triple A tras recuperar la libertad en 1973, luego de haber cumplido una condena de tres años y medio por el asalto a una joyería.

La ficción suma momentos clave del historial delictivo argentino, como el robo a una entidad bancaria en Bariloche, la organización de secuestros con motivación política y su vínculo con el clan Puccio.

Entre los episodios más relevantes que retrata la adaptación aparece el secuestro del periodista Guillermo Patricio Kelly, ocurrido el 24 de agosto de 1983. Ese hecho derivó en la captura de Gordon en las sierras de Córdoba a comienzos de 1984 y, posteriormente, en su condena a 16 años de cárcel en 1986.

La serie de Pablo Trapero, basada en la novela de Marcelo Larraquy.

Gordon falleció detenido el 13 de septiembre de 1987, aunque su accionar continuó proyectándose a través de sus cómplices, algunos de los cuales siguieron vinculados a actividades delictivas años después.

Producción argentina de alto impacto histórico y apuesta por el thriller

El anuncio de su lanzamiento en 2026 se inscribe en el plan de Netflix de fortalecer su catálogo de producciones locales con historias de peso histórico y alcance global. La dirección creativa recae en Trapero en su rol de showrunner, mientras que la realización integral quedó en manos de Preludio Producciones.

Las imágenes iniciales exhiben una recreación de los ambientes de los años 70 y organizan el relato a partir del clima de conflicto social y político de ese período, bajo una lógica de thriller.

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El equipo de producción se enfocó en plasmar tanto el costado delictivo como el trasfondo político del protagonista, incorporando la investigación de Larraquy de manera directa en los guiones y en la realización visual.

La producción se inscribe dentro de la ola de ficciones basadas en acontecimientos reales, aunque se diferencia por la participación directa del autor en el seguimiento del proyecto.

La difusión del primer avance y la confirmación del reparto posicionan a Gordon como uno de los estrenos argentinos más fuertes del catálogo que prepara la plataforma, con llegada global prevista para 2026.