Jennifer Lopez vuelve a la comedia romántica con un estreno confirmado en Netflix

La película romántica con tintes de comedia Office Romance , encabezada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein , aparece entre los lanzamientos más aguardados del año . La idea fue concebida especialmente para Lopez por Goldstein junto a Joe Kelly , quien también participó en la escritura de Ted Lasso .

El proyecto llegó a manos de la artista con una consigna clara: “ Escribimos esto para ti. Si no lo haces, no haremos la película ”.

Con Ol Parker al mando, la película sigue a dos altos ejecutivos que deben lidiar con los efectos de involucrarse sentimentalmente dentro del ámbito laboral.

La comedia romántica Office Romance, protagonizada por Jennifer Lopez y Brett Goldstein, es una de las producciones más esperadas del año.

Daniel Blanchflower , personaje de Brett Goldstein , es un abogado cuya relación con Jackie Cruz , CEO de Air Cruz , queda atravesada por las normas internas de la empresa respecto a los vínculos amorosos entre empleados. La brecha generacional de 11 años entre los protagonistas, sumada a la dinámica que construyen en pantalla, generó un fuerte debate entre el público.

Por su parte, Brett Goldstein reconoció que durante el rodaje no dejaba de sorprenderse por el proyecto: “Cada día vengo a trabajar en una comedia romántica con Jennifer Lopez y este elenco increíble, y espero que alguien aparezca para decirme que es una broma. No ha sucedido, así que tal vez esto es real”.

Goldstein y Joe Kelly desarrollaron el guion de la película especialmente para J.Lo, consolidando su papel protagónico.

En tanto, Jennifer Lopez destacó que la propuesta apuesta a un tono más frontal en el humor y la definió como “un poco más atrevida que una comedia romántica típica de JLo”. El reparto que acompaña a los protagonistas incluye a Betty Gilpin, Edward James Olmos, Bradley Whitford, Amy Sedaris, Tony Hale y Jackie Sandler.

Química en el set y estreno confirmado en Netflix

Durante el rodaje, el equipo destacó la cercanía entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein, remarcando la química y el clima de complicidad que construyeron en el set. La película Office Romance llegará a Netflix el 5 de junio. En una aparición televisiva, la artista incluso aseguró que Brett fue su “mejor compañero de besos en pantalla”.

Por otro lado, Brett Goldstein ya había destacado el desempeño de Jennifer Lopez en Estafadoras de Wall Street, subrayando ese papel que le valió una nominación al Globo de Oro en 2020. Sin embargo, en los últimos años la artista formó parte de producciones que no lograron el impacto esperado en taquilla.

La actriz y cantante fue nominada a un Globo de Oro por su trabajo en Estafadoras de Wall Street.

Por ejemplo, Imparable: La historia de Anthony Robles recaudó menos de 4.000 dólares antes de su estreno en plataformas, mientras que El beso de la mujer araña alcanzó apenas 2 millones de dólares, pese a haber contado con un presupuesto cercano a los 30 millones.

La carrera de Jennifer Lopez tuvo sus inicios como bailarina en televisión y ganó impulso en el cine a partir de su papel en Selena. Aunque su camino artístico estuvo más ligado a la música, logró sostener una presencia constante en la pantalla grande con títulos como Anaconda, The Wedding Planner, Estafadoras de Wall Street y La madre, entre otros.

Brett Goldstein combina su protagónico en Office Romance con otros proyectos, como Las ovejas detectives, y mantiene una sólida carrera como guionista y productor.

Carreras consolidadas y nuevos proyectos en paralelo

En paralelo, Brett Goldstein alcanzó reconocimiento por su trabajo en Ted Lasso, lo que le permitió obtener dos premios Emmy, además de desempeñarse como guionista y productor en diversos proyectos.

Más allá de Office Romance, Goldstein tiene previsto el lanzamiento de Las ovejas detectives, donde participa prestando su voz a dos personajes, y también avanza con su espectáculo Sex, Death and Small Talk. Entre sus próximos trabajos figuran At the Sea y Escorted. La dinámica laboral entre los protagonistas dentro de la película fue calificada como “intensa y vibrante”.

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En paralelo, Jennifer Lopez continúa vinculada a nuevos proyectos para Netflix, entre ellos The Last Mrs. Parrish, dirigida por Robert Zemeckis y basada en la novela de Liv Constantine. El elenco se completa con Nikolaj Coster-Waldau, Debi Mazar y Pierson Fodé.