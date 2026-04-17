Netflix: de qué trata la serie Alguien tiene que saber

“Alguien tiene que saber”: la cruda serie de Netflix sobre un enigma policial que marcó a Chile.

Las historias inspiradas en hechos verídicos lideran el catálogo de Netflix , especialmente cuando abordan casos sin resolución . En ese contexto se inscribe Alguien tiene que saber , la serie que la plataforma lanzó el miércoles 15 de abril y que profundiza en uno de los episodios más enigmáticos y conmovedores de Chile : la desaparición de Jorge Matute Johns .

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La ficción chilena de la plataforma, desarrollada por Fábula , transcurre en la ciudad de Concepción a fines de los años 90 y arranca con la enigmática desaparición de un estudiante universitario —llamado Alex en la historia— luego de haber salido a bailar.

Desde ese punto, el relato se transforma en un intenso drama con tintes de thriller que retrata la persistente búsqueda de su madre por esclarecer lo ocurrido, enfrentándose a una Justicia ineficaz y a un contexto social atravesado por silencios y ocultamientos .

A lo largo de sus ocho capítulos , la producción indaga en el entramado de silencio que envuelve el caso y plantea que no se trató de un episodio aislado , sino de una situación atravesada por vínculos de poder , intereses políticos y prácticas corruptas dentro de las instituciones.

El caso real que inspiró la historia que arrasa en Netflix

La desaparición de Jorge Matute Johns, conocido como “Coke”, tuvo lugar durante la madrugada del viernes 20 de noviembre de 1999 en la ciudad de Concepción.

La producción está a cargo de Fábula y consta de ocho episodios.

El joven, de 23 años y estudiante de Ingeniería Forestal, había salido con tres amigos al boliche La Cucaracha, ubicado en la zona de Talcahuano. Cerca de las 7:30 de la mañana, uno de ellos volvió a la casa de la familia Matute para consultar si Jorge había regresado, ya que lo habían perdido de vista dentro del local. Esa ausencia encendió las alarmas y dio inicio a una búsqueda que se extendería durante años.

De acuerdo con los testimonios de la época y la recreación que muestra la serie, el clima dentro del boliche era confuso. Las versiones eran contradictorias: algunos aseguraban haberlo visto retirarse solo, mientras que otros señalaban que había protagonizado un incidente en el interior del lugar.

La ficción sugiere que la desaparición no fue un hecho aislado, sino que involucró redes de poder, influencias políticas y corrupción institucional.

En febrero de 2004, restos óseos aparecieron de manera fortuita a la vera del río Biobío, sobre la Ruta de la Madera. Las pruebas de ADN permitieron establecer que pertenecían a Jorge, aunque la Justicia determinó en ese momento que la causa de su fallecimiento era “indeterminada”.

Nuevas pericias y una causa sin resolución

Recién con la reapertura del expediente en 2014, nuevos estudios forenses concluyeron que había muerto a raíz de una intoxicación con pentobarbital, una sustancia utilizada para sedar animales. La hipótesis final de la jueza sostuvo que alguien le habría administrado el fármaco con la intención de adormecerlo —posiblemente para abusar de él o retirarlo del lugar—, pero la dosis resultó mortal.

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Este hallazgo forense dejó al descubierto un patrón más amplio: luego de la desaparición de Jorge, comenzaron a surgir denuncias sobre episodios similares de sedación y abusos en otros locales nocturnos de la zona, lo que evidenció una práctica reiterada en la noche de Concepción.

No obstante, con el correr de los años, la desaparición de pruebas fundamentales y el silencio de quienes pudieron haber estado implicados dificultaron la identificación de los autores. A más de dos décadas, la causa sigue sin responsables y la familia continúa esperando justicia.