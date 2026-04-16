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16 de abril de 2026 - 22:06
Jujuy.

Bono del Día del Trabajador: advirtieron que algunos casos podrían no cobrarlo este viernes

Desde el Ministerio de Educación indicaron que el bono se pagará este viernes, aunque en algunos casos podría demorarse por trámites administrativos.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Bono extraordinario por el Día del Trabajador.

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Desde la cartera educativa aclararon además que algunos empleados podrían no ver reflejado el beneficio en esta primera instancia. Según se explicó oficialmente, esto puede ocurrir en casos que cuentan con registración administrativa reciente.

Quiénes podrían no cobrarlo en esta etapa

De acuerdo con lo comunicado, la situación alcanza a quienes todavía se encuentran dentro de procesos administrativos recientes, por lo que el bono podría no impactar en la acreditación prevista para este viernes.

Sin embargo, remarcaron que esos casos no quedarán afuera del beneficio. El pago se realizará una vez que se complete el proceso correspondiente.

Pago confirmado: cuándo se acredita el bono

Según lo dispuesto por el Ejecutivo provincial, el bono extraordinario se acredita el viernes 17 de abril. El monto es de $100.000 y se abona por única vez. De acuerdo con lo informado oficialmente, la liquidación se realiza de manera directa para los agentes alcanzados, sin necesidad de trámites adicionales.

Quiénes cobran el bono en Jujuy

El alcance de la medida incluye a los trabajadores de la administración pública provincial en sus distintas áreas. Están comprendidos los agentes de organismos centralizados, descentralizados y autárquicos.

También se incorpora al personal del ex Banco de Desarrollo transferido a la provincia, a quienes accedieron al retiro voluntario en ese organismo y a excombatientes de Malvinas.

Para acceder al bono, los trabajadores deben integrar la planta activa correspondiente al mes de marzo de 2026. Se incluye personal de planta permanente, contratados, reemplazantes, jornalizados o bajo locación de servicios.

Además, el Gobierno provincial confirmó que el bono también alcanza al personal de fuerzas de seguridad, incluyendo efectivos de la Policía de la provincia y del Servicio Penitenciario, bajo las mismas condiciones y por el mismo monto.

Sectores excluidos del pago

El documento oficial indica que quedan excluidos del bono extraordinario los funcionarios del Gobierno de Jujuy.

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