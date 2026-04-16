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16 de abril de 2026 - 16:51
Pago.

Cuándo se paga el bono por el Día del Trabajador en Jujuy: fecha confirmada y quiénes lo cobran

El Gobierno confirmó que el bono se paga el viernes 17 de abril. Es de $100.000 y alcanza a estatales y fuerzas de seguridad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La medida quedó formalizada a través de la Circular N° 014 C.P./2026 e implica el pago por única vez de un suplemento no remunerativo y no bonificable. El anuncio alcanza a distintos sectores de la administración pública provincial y también detalla quiénes quedan excluidos del cobro.

Pago confirmado: cuándo se acredita el bono

Según lo dispuesto por el Ejecutivo provincial, el bono extraordinario se acredita el viernes 17 de abril. El monto es de $100.000 y se abona por única vez. De acuerdo con lo informado oficialmente, la liquidación se realiza de manera directa para los agentes alcanzados, sin necesidad de trámites adicionales.

Bono extraordinario
Cu&aacute;ndo se paga el bono por el D&iacute;a del Trabajador en Jujuy

Cuándo se paga el bono por el Día del Trabajador en Jujuy

Quiénes cobran el bono en Jujuy

El alcance de la medida incluye a los trabajadores de la administración pública provincial en sus distintas áreas. Están comprendidos los agentes de organismos centralizados, descentralizados y autárquicos.

También se incorpora al personal del ex Banco de Desarrollo transferido a la provincia, a quienes accedieron al retiro voluntario en ese organismo y a excombatientes de Malvinas.

Para acceder al bono, los trabajadores deben integrar la planta activa correspondiente al mes de marzo de 2026. Se incluye personal de planta permanente, contratados, reemplazantes, jornalizados o bajo locación de servicios.

Además, el Gobierno provincial confirmó que el bono también alcanza al personal de fuerzas de seguridad, incluyendo efectivos de la Policía de la provincia y del Servicio Penitenciario, bajo las mismas condiciones y por el mismo monto.

Sectores excluidos del pago

El documento oficial indica que quedan excluidos del bono extraordinario los funcionarios del Gobierno de Jujuy.

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