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5 de junio de 2026 - 20:59
Homenaje.

Jujuy despidió al Indio Solari con una Misa Ricotera en Plaza Belgrano

La muerte del Indio Solari dejó una gran tristeza en sus miles de seguidores que durante la jornada del viernes se reunieron para homenajearlo.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Misa Ricotera en Jujuy.

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Conmoción

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La iniciativa reúne a fanático del universo ricotero con banderas, parlantes y canciones compartiendo una despedida colectiva marcada por la emoción.

El encuentro surge en medio de las múltiples expresiones de afecto que aparecieron tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista. En distintas ciudades también se organizaron actividades similares para recordar su legado musical.

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El resultado preliminar de la autopsia indicó un ACV hemorrágico

La autopsia realizada al Indio Solari determinó de manera preliminar que el músico murió a causa de un ACV hemorrágico. El estudio también confirmó que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada de este viernes.

El análisis forense terminó pasadas las 18 y se llevó adelante en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39 de esa localidad bonaerense.

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Según el resultado preliminar, Carlos “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y referente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, falleció por un ACV hemorrágico.

El músico murió este viernes 5 de junio a los 77 años, en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. La noticia generó una fuerte conmoción entre fanáticos, artistas y distintas figuras de la cultura argentina.

misa ricotera jujuy

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