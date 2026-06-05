Jujuy despidió al Indio Solari con una Misa Ricotera en Plaza Belgrano

Seguidores del Indio Solari se convocaron en Plaza Belgrano para realizar una Misa Ricotera en homenaje al emblemático cantante y compositor, cuya muerte generó una profunda conmoción en todo el país.

Conmoción Inició la autopsia al Indio Solari: buscan determinar qué provocó su muerte

EN VIVO. "Misa Ricotera": miles de fanáticos despidieron al Indio Solari en Plaza de Mayo

La convocatoria en Jujuy se dio en sintonía con lo que ocurre en Plaza de Mayo y en otros puntos de Argentina, donde fanáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota colmaron calles y espacios públicos para despedir a una de las figuras más importantes del rock nacional.

La iniciativa reúne a fanático del universo ricotero con banderas, parlantes y canciones compartiendo una despedida colectiva marcada por la emoción.

El encuentro surge en medio de las múltiples expresiones de afecto que aparecieron tras conocerse la noticia del fallecimiento del artista. En distintas ciudades también se organizaron actividades similares para recordar su legado musical.

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El resultado preliminar de la autopsia indicó un ACV hemorrágico

La autopsia realizada al Indio Solari determinó de manera preliminar que el músico murió a causa de un ACV hemorrágico. El estudio también confirmó que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada de este viernes.

El análisis forense terminó pasadas las 18 y se llevó adelante en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39 de esa localidad bonaerense.

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Según el resultado preliminar, Carlos “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y referente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, falleció por un ACV hemorrágico.

El músico murió este viernes 5 de junio a los 77 años, en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. La noticia generó una fuerte conmoción entre fanáticos, artistas y distintas figuras de la cultura argentina.