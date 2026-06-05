Muerte del Indio Solari: seguí el minuto a minuto

Carlos Alberto Indio Solari, ex cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y líder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, murió este viernes 5 de junio a los 77 años en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. La noticia generó una fuerte conmoción en la música y la cultura argentina.
Las fotos de la "Misa Ricotera" en su homenaje
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Misa Ricotera.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
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