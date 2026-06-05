viernes 05 de junio de 2026
5 de junio de 2026 - 17:06
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Muerte del Indio Solari: seguí el minuto a minuto

Gran conmoción en cada rincón del país por la partida de uno de los líderes musicales más grandes de todos los tiempos, el Indio Solari.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Misa Ricotera por la muerte del Indio Solari.

"Misa Ricotera" por la muerte del Indio Solari.

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Las fotos de la "Misa Ricotera" en su homenaje

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Misa Ricotera.

Misa Ricotera.

Misa Ricotera en honor al Indio Solari
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

Misa Ricotera en honor al Indio Solari.
Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

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Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

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Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

Misa Ricotera en honor al Indio Solari.

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El resultado preliminar de la autopsia indicó un ACV hemorrágico

La autopsia realizada al Indio Solari determinó de manera preliminar que el músico murió a causa de un ACV hemorrágico. El estudio también confirmó que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada de este viernes.

El análisis forense terminó pasadas las 18 y se llevó adelante en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39 de esa localidad bonaerense.

Según el resultado preliminar, Carlos “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y referente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, falleció por un ACV hemorrágico.

El músico murió este viernes 5 de junio a los 77 años, en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. La noticia generó una fuerte conmoción entre fanáticos, artistas y distintas figuras de la cultura argentina.

Por qué se realizó la autopsia

El procedimiento fue ordenado en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2, con el objetivo de esclarecer cómo y en qué circunstancias se produjo la muerte del artista.

La medida se encuadra en el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece la realización de una autopsia en casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad.

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Messi también despidió al Indio

El capitán de la Selección posteó una historia en su cuenta de Instagram para despedir al excantante de los Redondos y de Los Fundamentalistas. "Siempre en nuestros corazones", escribió Messi.

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El emotivo mensaje del Indio Solari a Lionel Messi antes de morir

Tras la muerte del Indio Solari, se conoció un audio inédito que el músico grabó para Lionel Messi, pero nunca llegó a enviarle. El mensaje fue difundido en el programa de streaming Love y rápidamente emocionó a fanáticos del rock y del fútbol.

“Lionel, compatriota... habla Indio. Acá soy uno más, que te quiere saludar, te quiere aplaudir”, comienza diciendo Solari.

En el audio, el exlíder de Los Redondos elogió al capitán argentino: “Has sido un tesoro deportivo argentino. Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable”.

Y sobre el final le dejó un deseo mundialista: “¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo... estás para eso”.

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La despedida será este sábado

La despedida del Indio Solari tendrá lugar este sábado 6 de junio, según informaron desde la cuenta oficial del músico en redes sociales. Todavía resta conocer el horario y el lugar donde se realizará el homenaje.

En la publicación, se indicó que la despedida se realizará este sábado y que pronto se brindarán más detalles sobre la organización.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar, se los haremos saber”, expresa el comunicado.

El texto cierra con una frase dirigida a sus seguidores: “Gracias por el amor y la paciencia”.

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Despedida en Plaza de Mayo

Tras conocerse la muerte del músico, fanáticos de Los Redondos comenzaron a autoconvocarse en Plaza de Mayo para realizar una despedida colectiva. La convocatoria principal era para las 18, aunque desde horas antes ya había seguidores reunidos en el lugar.

El Indio Solari fue una de las figuras más influyentes del rock argentino. Con Los Redondos construyó una mística única, atravesada por la autogestión, la independencia artística y una conexión profunda con varias generaciones de seguidores. Luego continuó su camino musical junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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Incidentes

Antes del horario formal de la convocatoria, se registraron momentos de tensión entre la Policía y algunos fanáticos que se acercaron a Plaza de Mayo.

Según la información conocida, efectivos empujaron a un grupo de personas para alejarlas de la calle y luego lanzaron gases lacrimógenos ante la resistencia de algunos presentes. El clima se tensó mientras continuaban llegando seguidores para despedir al músico.

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Comenzó la autopsia

La autopsia al Indio Solari comenzó este viernes por la tarde en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39. El análisis forense busca determinar las causas de la muerte del artista.

La Justicia abrió una causa para establecer las circunstancias del fallecimiento y ordenó la autopsia de protocolo. Según los primeros datos difundidos, Solari fue encontrado sin vida en su domicilio de Parque Leloir.

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No habrá despedida en el Congreso

En medio de los pedidos para realizar una despedida masiva, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, descartó que el homenaje se realice en el Congreso de la Nación.

Según explicó, tras realizar consultas con el Ministerio de Seguridad y áreas técnicas, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esa magnitud.

De todos modos, sostuvo que el Gobierno nacional queda a disposición de la familia para colaborar en la elección de un lugar adecuado para una despedida acorde al legado del Indio Solari.

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Un ícono que atravesó generaciones

La muerte del Indio deja una marca profunda en la historia del rock nacional. Sus canciones, su forma de construir comunidad con el público y la llamada “misa ricotera” lo convirtieron en un fenómeno cultural que trascendió lo musical.

Este viernes, miles de fanáticos comenzaron a despedirlo con canciones, banderas y recuerdos. Para muchos, no se fue solo un músico: se fue una parte de la identidad cultural argentina.

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