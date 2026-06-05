Muerte del Indio Solari: seguí el minuto a minuto

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El resultado preliminar de la autopsia indicó un ACV hemorrágico

La autopsia realizada al Indio Solari determinó de manera preliminar que el músico murió a causa de un ACV hemorrágico. El estudio también confirmó que el fallecimiento ocurrió durante la madrugada de este viernes.

El análisis forense terminó pasadas las 18 y se llevó adelante en la morgue de Ituzaingó, ubicada en la Unidad Carcelaria N°39 de esa localidad bonaerense.

Según el resultado preliminar, Carlos “Indio” Solari, exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y referente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, falleció por un ACV hemorrágico.

El músico murió este viernes 5 de junio a los 77 años, en su casa de Parque Leloir, en Ituzaingó. La noticia generó una fuerte conmoción entre fanáticos, artistas y distintas figuras de la cultura argentina.

Por qué se realizó la autopsia

El procedimiento fue ordenado en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI N°2, con el objetivo de esclarecer cómo y en qué circunstancias se produjo la muerte del artista.

La medida se encuadra en el artículo 251 del Código Procesal Penal bonaerense, que establece la realización de una autopsia en casos de muerte violenta o sospechosa de criminalidad.