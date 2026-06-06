El velorio del Indio Solari será en Avellaneda este domingo: confirmaron el horario y lugar

Confirmaron finalmente que el velorio del Indio Solari será este domingo a las 11 horas en Parque Domínico, salón Gatica, partido de Avellaneda.

País. Multitudinaria despedida al Indio Solari en todo el país: esperan confirmaciones sobre el velorio del domingo

El predio es un espacio verde y polideportivo público de 10 hectáreas ubicado en Villa Domínico, en el Partido de Avellaneda del Gran Buenos Aires. Analizan un operativo de seguridad de 1500 personas, ya hay 700 en el lugar.

El predio se llama oficialmente Parque Los Derechos del Trabajador y su denominación popular proviene de los terrenos que pertenecieron a su fundador, el ciudadano alemán Jorge Domínico.

Mapa: dónde queda el Polideportivo "José María Gatica" de Avellaneda

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Un lugar de fácil acceso

La elección del Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, no parece casual. El predio ofrece una ventaja logística central para un evento que podría convocar a cientos de miles de personas: está ubicado a pocas cuadras de la estación Domínico del Tren Roca, una de las líneas ferroviarias más utilizadas del sur del conurbano y con conexión directa desde Constitución.

Además, el acceso vehicular resulta más simple que en otros puntos del AMBA por la cercanía con la avenida Mitre, una arteria amplia que atraviesa Avellaneda y facilita tanto los ingresos como los operativos de seguridad.

Parque Domínico, salón Gatica

Otro de los factores que habría pesado en la familia del artista a la hora de la decisión, es el espacio disponible alrededor del complejo. La zona cuenta con sectores abiertos y amplios pulmones verdes que podrían absorber una convocatoria masiva de fanáticos del Indio Solari, muchos de ellos acostumbrados históricamente a reuniones espontáneas y extensas horas de espera en cada ritual ricotero.

La amplitud del lugar también permitiría ordenar mejor ingresos, filas y homenajes espontáneos, algo clave ante una despedida que promete ser multitudinaria.