Murió el Indio Solari: la reacción en vivo de Mario Pergolini al conocerse la noticia

Mario Pergolini recibió en plena transmisión de Vorterix la confirmación del fallecimiento del Indio Solari , histórico líder y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota , quien murió este viernes 5 de junio a los 77 años en su domicilio de Parque Leloir , en Ituzaingó .

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La información lo tomó por sorpresa en un contexto particular, ya que el envío ya estaba atravesado por la música del artista: el programa había iniciado con canciones de Los Redondos .

“Estoy impactado con la noticia. Va más allá de que lo conozca” , reconoció Pergolini en vivo, visiblemente afectado . El conductor y creador de Vorterix aguardó la confirmación oficial difundida por Infobae y otros medios antes de asumir la información como definitiva.

Tras corroborarse el fallecimiento, optó por finalizar la emisión de manera anticipada: “ Creo que es alguien demasiado importante, para mí, para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general ”, expresó. Para cerrar la emisión, eligió una canción emblemática del repertorio de Los Redondos interpretada por Solari: “ Todo un Palo ”.

Un vínculo de años marcado por entrevistas y producciones

La relación entre Pergolini y Solari trascendía la lógica habitual entre un periodista y una figura entrevistada de manera puntual. A lo largo de los años, el conductor lo entrevistó en diferentes etapas de su trayectoria, tanto en la época de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como durante su proyecto solista con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La fuerte reacción de Mario Pergolini al enterarse en vivo de la muerte del Indio Solari.

Ese vínculo tuvo su mayor desarrollo en los documentales realizados por Vorterix, centrados en los recitales del músico en Tandil. El primero de esos trabajos fue “Piedra que late”, estrenado en 2013 y construido a partir del recital realizado el 3 de diciembre de 2011 en el hipódromo de esa ciudad, donde asistieron más de 80.000 personas.

El proyecto se gestó de manera independiente, con la autorización del propio Solari, bajo la condición de no obtener ganancias a partir de su imagen. La producción tuvo una única proyección en el Teatro Vorterix y, de forma paralela, fue emitida por internet, sin posibilidades posteriores de comercialización o reedición.

La continuación se estrenó en 2016 con el documental “Tsunami, un océano de gente”, dirigido por Julio Leiva y Maximiliano Díaz. En esta entrega, el foco estuvo puesto en una entrevista de aproximadamente dos horas entre Pergolini y Solari, registrada el día previo al show del 12 de marzo de 2016 en Tandil.

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Ese recital reunió a una multitud estimada entre 150.000 y 200.000 personas y quedó registrado como el segundo evento con mayor convocatoria en la historia de la música argentina.

El estado de salud del músico y sus últimas apariciones

Durante la conversación, Solari se refirió a su estado de salud y explicó: “Creo que he confundido mucho los síntomas de esta enfermedad con la claustrofobia”, en alusión al Parkinson. Esa misma noche, frente al público, volvió a abordarlo desde el escenario al afirmar: “El Parkinson me anda pisando los talones”.

Por su parte, Pergolini, luego de ver el documental, había comentado públicamente cómo atravesaba el artista esa situación. “Tiene una pelea por delante. A él se le está endureciendo el cuerpo, está tomando muchas pastillas”, señaló en aquel entonces.

La impactante reacción en vivo de Pergolini a la muerte del Indio Solari.

Durante la emisión de este viernes, el conductor evocó su relación cercana con el músico y mostró una fotografía en la que ambos aparecen juntos. “Es alguien con el que he convivido una parte de mi vida. Tengo fotos con él de chico”, expresó.

Más tarde, seleccionó una canción de Los Redondos para cerrar el programa y finalizó la transmisión con un mensaje breve de despedida: “Que en paz descanse”.

La conmoción en vivo de Mario Pergolini.

Solari se despidió de los escenarios en 2017, luego de su última presentación en Olavarría, y en 2023 comunicó que la evolución del Parkinson le imposibilitaba regresar a los shows en vivo. Su aparición más reciente ante el público se dio en enero de este año, cuando envió un mensaje en ocasión del título Honoris Causa otorgado por la Universidad de Buenos Aires (UBA).