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5 de junio de 2026 - 11:00
Espectáculos.

El increíble cambio del Indio Solari a través de los años

Desde sus inicios con Los Redondos hasta sus últimos años, la imagen del Indio Solari evolucionó junto a una de las carreras más influyentes del rock argentino.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El increíble cambio del Indio Solari a través de los años

El increíble cambio del Indio Solari a través de los años

La muerte del Indio Solari a los 77 años volvió a poner en primer plano no sólo su legado musical, sino también una imagen que se transformó en una de las más reconocibles de la cultura popular argentina.

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A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria, el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota atravesó múltiples transformaciones físicas y estéticas que acompañaron las distintas etapas de su vida artística. Desde el joven rebelde de los años setenta hasta el músico reservado de sus últimos años, su aspecto se convirtió en parte de un personaje que marcó generaciones.

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Los años de juventud en La Plata

Durante los inicios de su carrera, en la década de 1970, Solari lucía una imagen característica de la contracultura de la época. El cabello largo, la barba abundante y una estética alejada de los estándares comerciales reflejaban el espíritu underground que rodeaba a los primeros pasos de Los Redonditos de Ricota.

En aquellos años, las fotografías del músico eran escasas y las apariciones públicas se limitaban a pequeños escenarios y espacios alternativos de La Plata y Buenos Aires.

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La consolidación de Los Redondos

Durante las décadas de 1980 y 1990, cuando Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota alcanzaron una popularidad masiva, el Indio comenzó a construir una imagen cada vez más reconocible.

El pelo largo y oscuro, los anteojos de sol, las chaquetas de cuero y una actitud distante frente a los medios contribuyeron a fortalecer el aura de misterio que lo acompañó durante toda su carrera.

Mientras la banda llenaba estadios y se convertía en un fenómeno cultural, Solari evitaba la sobreexposición mediática, alimentando una figura casi legendaria entre sus seguidores.

El músico argentino, emblema del rock nacional.

Una nueva etapa como solista

Tras la separación de Los Redondos en 2001, el artista inició una nueva etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Con el paso de los años comenzaron a notarse cambios físicos propios del tiempo. El cabello fue perdiendo longitud y aparecieron las primeras señales del envejecimiento, aunque mantuvo elementos que ya eran parte de su identidad visual, como los lentes oscuros y el perfil bajo frente a las cámaras.

A pesar de ello, continuó convocando multitudes en cada presentación y mantuvo intacta la conexión con su público.

Los años marcados por el Parkinson

Luego de revelar públicamente que padecía la enfermedad de Parkinson, los cambios físicos se hicieron más evidentes.

Las apariciones del músico comenzaron a ser cada vez más esporádicas y las imágenes difundidas mostraban a un Indio más reservado, generalmente fotografiado en ámbitos privados o durante sesiones de trabajo junto a sus colaboradores.

Sin embargo, nunca abandonó la actividad artística. Continuó grabando música, participando de proyectos experimentales y colaborando con artistas de distintas generaciones.

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Su última imagen pública

La última fotografía difundida desde sus canales oficiales fue publicada el 21 de mayo de este año. Allí se lo pudo ver en Luzbola, su estudio de grabación ubicado en Parque Leloir, acompañado por integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La imagen mostró a un artista que, pese al paso de los años y las dificultades de salud, seguía vinculado a la música y a los procesos creativos que marcaron toda su vida.

El ultimo posteo del Indio Solari en una grabación (mayo 2026)
El ultimo posteo del Indio Solari en una grabación (mayo 2026)

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Un rostro que atravesó generaciones

Desde el joven rockero de los años setenta hasta el histórico referente cultural que se convirtió en sus últimas décadas, la transformación física del Indio Solari acompañó una trayectoria excepcional.

Más allá de los cambios estéticos y del inevitable paso del tiempo, hubo algo que permaneció intacto: su capacidad para generar identificación, admiración y una conexión única con millones de seguidores que hoy recuerdan no sólo al músico, sino también a una de las figuras más emblemáticas de la historia del rock argentino.

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