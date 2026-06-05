La última imagen del Indio Solari: la foto que compartió días antes de su muerte

Tras conocerse este 5 de junio el fallecimiento de Carlos Alberto, Indio Solari a los 77 años, miles de fanáticos volvieron su atención hacia la última fotografía difundida por el músico en sus canales oficiales.

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La imagen había sido publicada el pasado 21 de mayo y mostraba al histórico cantante junto a integrantes de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, en un entorno íntimo vinculado a la creación musical.

Con el correr de las horas, la fotografía se convirtió en uno de los recuerdos más compartidos por seguidores y admiradores del artista en redes sociales.

La postal fue tomada en Luzbola, el estudio de grabación y complejo creativo fundado por integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Ubicado en la propiedad de Solari en Parque Leloir, provincia de Buenos Aires, el espacio fue durante años el lugar donde el músico desarrolló gran parte de sus proyectos artísticos, tanto en su etapa solista como junto a Los Fundamentalistas.

En la imagen se lo observa atento y participativo, acompañado por músicos de su banda, reflejando su permanente vínculo con la actividad artística pese a los problemas de salud que atravesaba desde hace varios años.

El adiós a una figura histórica del rock argentino

La muerte del Indio Solari provocó una profunda conmoción en el mundo de la música argentina. Considerado una de las figuras más influyentes del rock nacional, construyó una trayectoria única que trascendió generaciones.

Su historia artística comenzó a consolidarse en la década de 1970 con la creación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota junto a Skay Beilinson. La banda se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes y marcó a millones de seguidores con discos, recitales multitudinarios y una identidad propia.

Tras la separación del grupo en 2001, Solari continuó su carrera acompañado por Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo una enorme capacidad de convocatoria en distintas ciudades del país.

Una lucha silenciosa contra el Parkinson

En los últimos años, el músico había hablado públicamente sobre el Parkinson que padecía, enfermedad que condicionó progresivamente su actividad sobre los escenarios.

Su última presentación presencial se había realizado en Olavarría en marzo de 2017. Posteriormente, continuó vinculado a la música mediante proyectos virtuales, colaboraciones y nuevas producciones.

Entre sus trabajos más recientes se destacan las participaciones holográficas en recitales de Los Fundamentalistas, el lanzamiento de material junto a El Mister y los Marsupiales Extintos y colaboraciones con artistas de nuevas generaciones, como Wos.

Un legado que seguirá vigente

La partida del Indio Solari deja un vacío difícil de llenar dentro de la cultura argentina. Dueño de una obra que marcó a varias generaciones, supo construir un fenómeno popular único a partir de sus canciones, sus letras y una relación especial con su público.

La última fotografía compartida desde Luzbola refleja justamente esa faceta que lo acompañó hasta el final: la de un artista que nunca dejó de crear, pensar música y trabajar junto a quienes formaron parte de su universo artístico.

Con su muerte, se despide una de las voces más influyentes del rock nacional, pero su legado continuará vivo en cada canción y en la memoria colectiva de millones de seguidores.