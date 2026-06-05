Una por una: las canciones del Indio Solari que marcaron a millones de personas

El Indio Solari nació en Paraná, Entre Ríos, el 17 de enero de 1947. Sin embargo, siendo muy pequeño se trasladó junto a su familia a La Plata, ciudad donde creció y recibió el apodo que lo acompañaría toda su vida: "el Indio". Décadas más tarde, en 1976, inició junto a Skay Beilinson un proyecto que marcaría un antes y un después en el rock nacional.
Se originó Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las bandas más influyentes de la historia de la música argentina.
El músico argentino, emblema del rock nacional.
A partir de entonces, su legado quedó escrito en la historia del rock argentino. Canciones como "Un poco de amor francés", "Un ángel para tu soledad", "Ji Ji Ji" y "El Pibe de los Astilleros" trascendieron generaciones y se transformaron en verdaderos clásicos que siguen vigentes en el repertorio popular.
Luego de la separación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en 2001, Solari atravesó un período alejado de los escenarios. Esa etapa concluyó en 2004, cuando inició una nueva aventura musical con Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, proyecto que presentó junto a su álbum debut, El tesoro de los inocentes (bingo fuel).
La etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado continuó con la publicación de Porco Rex en 2007, seguida por El perfume de la tempestad en 2010, Pajaritos, bravos muchachitos en 2013 y El ruiseñor, el amor y la muerte en 2018, completando así una destacada producción discográfica como solista.
Diez grandes éxitos del Indio Solari.
Aunque hace años dejó de realizar presentaciones en vivo, Solari conserva un lugar central dentro de la música argentina. En el documental Tsunami: un océano de gente reveló que padece Parkinson, una enfermedad que lo alejó de los escenarios, pero no logró disminuir la influencia de una figura considerada imprescindible en la historia del rock nacional.
Diez grandes éxitos del Indio Solari
Ídolo para millones de fanáticos que hicieron de sus canciones y recitales auténticos rituales.
Pabellón Séptimo - El tesoro de los inocentes
La obra tuvo su lanzamiento en vivo con dos presentaciones realizadas el 12 y 13 de noviembre de 2005 en el Estadio Ciudad de La Plata, donde reunió a unas 50 mil personas. Semanas más tarde, el 3 de diciembre, llegó al Velódromo Municipal de Montevideo, escenario que convocó a cerca de 15 mil asistentes.
Nació en Paraná, Entre Ríos,el 17 de enero de 1947.
Nike es la cultura - El tesoro de los inocentes
En 2007 llegó su segundo trabajo discográfico, Porco Rex, publicado también un 6 de diciembre. El álbum estuvo integrado por 13 canciones de su autoría y tuvo su estreno en vivo el 12 de abril de 2008 en Jesús María. Más tarde, la gira continuó con presentaciones en Tandil (5 de julio), San Luis (27 de septiembre) y dos shows consecutivos en el Estadio Ciudad de La Plata los días 20 y 21 de diciembre.
En 2007 llegó su segundo trabajo discográfico, Porco Rex.
Flight 956 - Porco Rex
La coincidencia se repitió con su tercer álbum, ya que El perfume de la tempestad también vio la luz un 6 de diciembre, aunque en 2010. El trabajo incluyó 12 composiciones y tuvo su primera presentación en vivo el 26 de marzo de 2011 en Salta, ante una convocatoria cercana a las 50 mil personas.
La gira continuó meses después con un multitudinario recital en Junín, el 3 de septiembre, que reunió a unas 120 mil personas. Más tarde llegaron los shows en Tandil, durante diciembre, y una nueva presentación masiva el 14 de septiembre de 2013 en San Martín, Mendoza, donde asistieron alrededor de 150 mil espectadores.
Grandes éxitos del Indio Solari.
Ceremonia durante la tormenta - El perfume de la tempestad
Tiempo más tarde, el 10 de diciembre, Solari presentó Pajaritos, bravos muchachitos, un trabajo discográfico que incluyó el tema "La pajarita pechiblanca", grabado junto a Daniel "Semilla" Bucciarelli, Sergio Dawi y Walter Sidotti, antiguos integrantes de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El álbum, compuesto por 12 canciones, recibió además una nominación a los Premios Gardel 2014.
La pajarita pechiblanca - Pajaritos, bravos muchachitos
La gira de presentación continuó el 12 de abril de 2014 en el Hipódromo de Gualeguaychú, donde reunió a unas 180 mil personas. Más adelante llegó el turno de Mendoza, con una convocatoria cercana a los 100 mil espectadores.
Dos años después, el 12 de marzo de 2016, Solari volvió a marcar un hito en Tandil al congregar a alrededor de 200 mil asistentes, una cifra récord para sus conciertos. Su última actuación tuvo lugar el 11 de marzo de 2017 en Olavarría.
Clásicos del Indio Solari
Un poco de amor francés
Jijiji
Mi perro dinamita
Esa Estrella Era Mi Lujo
Música para pastillas
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