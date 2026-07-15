Orán: rescataron a una mujer que cayó a un pozo ciego de más de 3 metros de profundidad

Bomberos salvaron a una mujer que cayó a un pozo ciego.

Una mujer de 63 años cayó accidentalmente dentro de un pozo ciego mientras se encontraba en el sector trasero de su vivienda. El hecho ocurrió en el barrio 9 de Julio, ubicado en la localidad de Orán, donde un equipo de bomberos voluntarios intervino para rescatarla del pozo, que tenía una profundidad aproximada de 3,50 metros.

La víctima fue auxiliada luego de un importante despliegue operativo en el que los rescatistas utilizaron un arnés especial para poder retirarla del lugar de manera segura. A raíz de la caída, la mujer sufrió distintas lesiones y golpes, con especial compromiso en una de sus piernas.

Luego de lograr extraerla del pozo, los rescatistas procedieron a inmovilizar a la mujer mediante férulas y un sistema de entablillado para evitar que sus lesiones se agravaran. Posteriormente, fue trasladada al hospital San Vicente de Paul, donde quedó bajo atención médica.

Durante el operativo de rescate, en el momento en que se concretaba la salida de la mujer, una parte de la estructura interna del pozo se desprendió. Ante esa situación, uno de los bomberos recibió golpes al interponerse con su propio cuerpo para proteger a la víctima.

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