Murió Sam Neill, el actor que encarnó al doctor Alan Grant en Jurassic Park

Sam Neill, el destacado actor que alcanzó fama mundial por encarnar al paleontólogo Alan Grant en la franquicia Jurassic Park , murió este lunes en Australia a los 78 años , de acuerdo con la confirmación realizada por su familia a través de un comunicado.

Sus familiares comunicaron que la muerte ocurrió de manera “repentina e inesperada” y detallaron que el actor estuvo rodeado de sus seres queridos en el tramo final de su vida. “Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida” , señaló el comunicado difundido por sus allegados.

El actor neozelandés había revelado en abril que su cáncer se encontraba en remisión después de atravesar un tratamiento de terapia genética. Por el momento, sus familiares no dieron a conocer cuál fue la causa del fallecimiento.

Neill reveló en su autobiografía, lanzada en 2023 , que le habían detectado un linfoma no hodgkiniano en fase tres y que atravesaba un momento en el que consideraba que podía estar “posiblemente muriendo” . Sin embargo, durante este año el actor había comunicado que ya no tenía cáncer , luego de someterse a un tratamiento destinado a modificar el funcionamiento de su sistema inmunológico .

“La pérdida fue repentina e inesperada, pero bendecida por el hecho de que Sam continuó libre de cáncer”, expresaron sus familiares en el comunicado mediante el cual anunciaron su fallecimiento.

El actor nació en Irlanda del Norte en 1948 y, cuando tenía apenas siete años, emigró junto a su familia a Nueva Zelanda. Su padre era neozelandés y su madre de origen británico. Tras establecerse en Dunedin, ubicada en la Isla Sur del país, Neill continuó su formación en un internado de Christchurch.

Luego de completar sus estudios universitarios, consiguió el rol principal en Sleeping Dogs, una producción estrenada en 1977 que pasó a la historia por ser el primer largometraje realizado en Nueva Zelanda en más de diez años.

Su trayectoria empezó a trascender las fronteras de su país con My Brilliant Career (1979), filme en el que actuó junto a Judy Davis. Tiempo después formó parte de Dead Calm, un thriller de suspenso desarrollado en el océano que tuvo como coprotagonista a una joven Nicole Kidman.

A lo largo de su carrera también compartió pantalla con Meryl Streep en Plenty y A Cry in the Dark, esta última inspirada en el caso real de un bebé atacado por un dingo en Australia.

De Jurassic Park a Peaky Blinders: la extensa carrera de Sam Neill

El gran salto de Sam Neill al reconocimiento internacional se produjo en 1993 gracias a Jurassic Park, la exitosa película dirigida por Steven Spielberg, donde encarnó al doctor Alan Grant.

En la historia, su personaje interpretaba a un paleontólogo que era invitado a visitar un parque de atracciones ubicado en una isla próxima a Costa Rica, un proyecto en el que un grupo de científicos había conseguido crear dinosaurios mediante clonación.

Neill formó parte de un elenco integrado también por Laura Dern, Jeff Goldblum y Richard Attenborough. Su interpretación del doctor Alan Grant quedó grabada como una de las más emblemáticas de la saga y se transformó en el papel que mayor reconocimiento le otorgó durante su trayectoria.

El actor no apareció en The Lost World: Jurassic Park, estrenada en 1997, aunque retomó nuevamente el personaje del paleontólogo en Jurassic Park III, de 2001, y años más tarde en Jurassic World: Dominion, película que llegó a los cines en 2022.

“Probablemente sea un poco tarde para aprender estas cosas, pero por fin siento que he descubierto cómo ser un héroe de acción. Estoy más contento con Grant esta vez. Es duro y curtido, pero parece que sabe lo que está haciendo”, había expresado en 2001.

Durante su extensa carrera, Neill evidenció una gran variedad de recursos como actor y asumió papeles de estilos muy diferentes. Interpretó a Damien, la representación del Anticristo, en Omen III: The Final Conflict; formó parte del drama The Piano y encabezó el elenco de la producción de terror y ciencia ficción Event Horizon.

En la pantalla chica también tuvo participaciones destacadas: interpretó al inspector Chester Campbell en Peaky Blinders y al cardenal Thomas Wolsey en The Tudors. Además, obtuvo una nominación a los premios Emmy por su actuación principal en la miniserie Merlin, estrenada en 1998, y otra por su trabajo como narrador del documental Wild New Zealand.

Además de su trabajo en el cine y la televisión, Neill desarrolló otra faceta vinculada al mundo vitivinícola. A través de la etiqueta Two Paddocks, producía vinos como pinot noir y riesling en su propia bodega, ubicada en Central Otago, una zona de la Isla Sur de Nueva Zelanda reconocida por su actividad agrícola.

En sus perfiles digitales también acostumbraba mostrar momentos de su vida en la granja y compartir fotos de los animales que allí criaba. Muchos de ellos tenían nombres inspirados en personas de su entorno profesional y afectivo, como la gallina Laura Dern, el pato Kylie Minogue y la vaca Helena Bonham Carter.