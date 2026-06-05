Murió el Indio Solari: este fue el último show que marcó el final de su etapa en vivo

La muerte del Indio Solari sacudió al mundo de la música argentina . Su partida deja una huella difícil de igualar dentro del rock nacional . Si bien en los últimos años se había mantenido lejos de las presentaciones en vivo , cada show que ofrecía alcanzaba una dimensión única .

Tal es así, que dichos eventos llegaron a distinguirse popularmente como las "misas ricoteras" . La última de esas convocatorias tuvo lugar el 11 de marzo de 2017 en Olavarría , en la provincia de Buenos Aires .

Un año antes de aquel recital, y poco antes de salir al escenario junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Hipódromo de Tandil , Solari decidió hablar públicamente sobre su estado de salud ante una multitud estimada en 150 mil personas .

"Anda circulando una versión" de que estoy enfermo, y es verdad. "Mr. Parkinson" me está pisando los talones, pero "acá estoy", expresó entonces. Sus seguidores, que desde hacía tiempo percibían que cada encuentro podía ser irrepetible, respondieron con una convocatoria masiva cuando meses más tarde se anunció el show de Olavarría.

El recital se realizó en el predio La Colmena, un espacio autorizado para albergar a 155 mil asistentes. Sin embargo, distintas estimaciones señalaron que la cantidad de público habría superado ampliamente esa cifra y rondado las 200 mil personas.

La última presentación en vivo del cantante fue en marzo de 2017 en el predio La Colmena de Olavarría, que desbordó con 400 mil personas de todo el país.

La magnitud de la convocatoria expuso serias dificultades organizativas. Tanto la ciudad como los responsables del evento fueron cuestionados por no contar con la infraestructura necesaria para recibir semejante afluencia de seguidores. Entre las principales observaciones figuraron la presunta ausencia de medidas esenciales de seguridad, como vías de evacuación adecuadas y sectores delimitados dentro del predio, además de la comercialización de bebidas alcohólicas en las inmediaciones y en el interior del lugar.

Apenas transcurridos unos 20 minutos desde el inicio del espectáculo, la enorme concentración de asistentes comenzó a generar situaciones de riesgo y movimientos masivos de público. Ante ese escenario, el Indio interrumpió el recital en varias oportunidades para solicitar tranquilidad y pedir la intervención del personal de seguridad.

Desde el escenario advirtió sobre personas que habían caído o se encontraban descompuestas en medio de la multitud, y reclamó que fueran asistidas de inmediato. También insistió en que se extremaran los cuidados debido a la gran cantidad de gente presente y alertó que, si continuaban los empujones, resultaría imposible completar el show con normalidad.

La última presentación en vivo del cantante fue en marzo de 2017 en el predio La Colmena de Olavarría.

Más allá de las pausas durante el recital, el Indio y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado completaron una presentación de aproximadamente dos horas. Sin embargo, los mayores inconvenientes llegaron una vez finalizado el espectáculo.

El egreso del predio La Colmena estuvo marcado por una fuerte desorganización. La infraestructura de Olavarría se vio desbordada ante una convocatoria de semejante magnitud: las comunicaciones telefónicas dejaron de funcionar con normalidad, los servicios de salud quedaron saturados y los accesos viales registraron extensos congestionamientos. En medio de ese escenario, numerosas personas se separaron de sus acompañantes y se multiplicaron los reportes de asistentes cuyo paradero era desconocido.

Con el correr de las horas posteriores al recital se confirmó el saldo más trágico del evento: además de numerosos lesionados, dos asistentes perdieron la vida. Se trató de Javier León, de 42 años, y Juan Francisco Bulacio, de 36.

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De acuerdo con los resultados de las autopsias, ambos fallecieron por asfixia y no recibieron atención médica a tiempo. A raíz de la investigación judicial, fueron acusados Matías y Marcos Peuscovich, vinculados a la organización del espectáculo, junto con Gustavo Zurita, integrante de la productora En Vivo SA. Los tres quedaron imputados por presunto homicidio culposo y lesiones culposas.

La última aparición en los escenarios del Indio Solari

Tras el recital de Olavarría en 2017, el Indio Solari no volvió a liderar una presentación en vivo. Su reaparición más reciente ocurrió en diciembre de 2025 durante un show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata, donde participó a través de una grabación proyectada en las pantallas del escenario.

La intervención sorprendió al público presente. Mediante ese video, el histórico músico interpretó clásicos como Nike es la cultura, Tarea Fina y Pool, Averna y Papusa, lo que desató una ovación inmediata entre los asistentes.

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Su última aparición en público fue en un recital de Los Fundamentalistas en La Plata



Fue mediante un video grabado y sorprendió a los fanáticos en diciembre de 2025



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En esa grabación, realizada con antelación en su estudio, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartió unas palabras cargadas de emoción. Allí explicó que distintas circunstancias vinculadas a su estado de salud le impedían acompañar al público de manera presencial, aunque expresó su deseo de sentirse parte del encuentro. "La Providencia hizo", que se cruzaran conmigo un par de cositas que me impiden, ya saben de qué hablo, que me impiden estar ahí en el escenario, pero no quería dejar pasar este momento para jugar que estoy con ustedes ahí escuchando", manifestó.