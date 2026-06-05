La vida en fotos del Indio Solari

Este viernes 5 de junio de 2026 murió Carlos Alberto “Indio” Solari, a los 77 años. Fue una de las figuras centrales del rock argentino.

La vida del Indio Solari en fotos

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