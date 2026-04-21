Así fue el accidente doméstico de Luis Brandoni que terminó con su vida

Cómo fue el accidente doméstico por el que Luis Brandoni estuvo 10 días internado antes de su muerte.

Durante el último adiós a Luis Brandoni, fallecido este lunes a los 86 años en el Sanatorio Güemes , Carlos Rottemberg aportó precisiones sobre el accidente doméstico que había sufrido el actor dos semanas antes. Además, negó la versión que señalaba que el exdiputado nacional de la UCR había muerto por un accidente cerebrovascular .

“ Se resbaló y se golpeó contra un escritorio ”, afirmó. En diálogo con la prensa, Carlos Rottemberg destacó que desde el inicio se informó con precisión lo ocurrido con Luis Brandoni , quien permaneció internado durante diez días en el Sanatorio Güemes , ubicado en el barrio porteño de Palermo .

En relación con el episodio, el empresario teatral precisó que el hecho se produjo la noche del sábado 11 de abril , cuando el actor se encontraba en su domicilio, ya que su compañera de elenco en la obra “ ¿Quién es quién? ”, Soledad Silveyra , había sido internada previamente por una afección en la columna .

“Con tanta mala suerte que el golpe se produce contra el escritorio , y a partir de ahí empieza esta recorrida que lamentablemente hoy termina con todos nosotros acá”, explicó Carlos Rottemberg .

A continuación, agregó con pesar: “Con la mala fortuna de que el impacto fue contra el escritorio, y desde ese momento comenzó este proceso que lamentablemente hoy nos reúne acá con este desenlace”.

Carlos Rottemberg contó que Brandoni no lo reconoció durante una visita al Sanatorio Güemes, lo cual preocupó a la familia y los más allegados al actor.

Pese al fuerte golpe en la cabeza que había sufrido Luis Brandoni, Rottemberg señaló que en un principio el panorama médico era optimista. “El diagnóstico fue un hematoma subdural, que se esperaba que se reabsorbiera, y tuvo una evolución favorable hasta que entre el martes y el miércoles comenzó a complicarse la situación”, detalló.

Evolución del cuadro y primeras señales de deterioro clínico

Finalmente, Carlos Rottemberg señaló que “Beto”, sobrenombre con el que se conocía a Luis Brandoni, presentó un marcado deterioro el miércoles pasado, al punto de no reconocer a su amigo durante una visita en la clínica donde estaba internado.

Las redes sociales se colmaron de mensajes de despedida para Luis Brandoni tras su muerte a los 86 años en Buenos Aires.

“Hubo un antes y un después de mitad de semana -el miércoles Brandoni no reconoció a Rottemberg-. Por eso, tal vez, hubo menos información a la prensa. Había que respetarlo primero a él, y a la familia”, concluyó.

La noticia del fallecimiento de Luis Brandoni fue comunicada en redes sociales por el responsable de la compañía Multiteatro, quien escribió: “Murió Luis Brandoni. Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable. Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario. Hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

Confirmación del fallecimiento y su trayectoria teatral

El motivo del fallecimiento estuvo vinculado a un hematoma subdural, es decir, una acumulación de sangre entre el cerebro y su capa protectora, originada por el golpe en la cabeza que sufrió tras una caída en su domicilio. El actor fue trasladado e internado de forma inmediata.

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Este tipo de lesión suele representar un riesgo importante en adultos mayores, ya que el sangrado puede incrementar la presión intracraneal y dificultar considerablemente el proceso de recuperación.

El empeoramiento en el estado de salud de Luis Brandoni llevó a la suspensión de la obra “¿Quién es quién?”, en la que compartía escenario con Soledad Silveyra. La decisión se tomó como una forma de priorizar su recuperación frente a la complejidad del cuadro médico. Hasta el momento del accidente, el actor se mantenía plenamente vigente y activo dentro de la actividad teatral.