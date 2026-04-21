Perdió el control y chocó contra el puente San Martín

Una camioneta quedó cruzada en Puente San Martín sentido al centro

Una camioneta quedó atravesada sobre el carril derecho en el Puente San Martín, en sentido hacia el centro de la ciudad. El hecho ocurrió en un contexto de llovizna persistente, lo que dejó el asfalto mojado y resbaladizo, generando condiciones adversas para la circulación.

Según las primeras informaciones, el vehículo habría venido circulando en sentido centro - Chijra y zonas aledañas, y por cuestiones que se están investigando, habría perdido el control lo que provocó que termine cruzado sobre la mano derecha del puente obstruyendo parcialmente el tránsito.

Demoras y tránsito reducido La situación provocó demoras en la circulación vehicular, especialmente en una franja horaria de alta circulación. Automovilistas debieron reducir la velocidad y maniobrar con precaución para evitar nuevos incidentes en la zona.

En la imagen se observa cómo el vehículo quedó atravesado ocupando gran parte del carril, mientras otros conductores avanzan lentamente debido a la acumulación de autos.

Precaución al conducir Ante este tipo de situaciones, se recomienda a los conductores extremar las medidas de seguridad, especialmente en jornadas con condiciones climáticas adversas. El pavimento mojado reduce la adherencia de los vehículos, aumentando el riesgo de derrapes y pérdida de control. Se solicita circular con velocidad moderada, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas para prevenir accidentes, particularmente en sectores como puentes y accesos principales de la ciudad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.