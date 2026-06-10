Choque en Ruta 42 entre El Carmen y Monterrico: dos heridos y una persona atrapada

Dos heridos tras un fuerte choque en la ruta que une El Carmen con Monterrico Dos heridos tras un fuerte choque en la ruta que une El Carmen con Monterrico

Un violento choque entre dos autos dejó como saldo dos personas heridas este miércoles por la mañana sobre la Ruta 42, en el tramo que une El Carmen con Monterrico. El siniestro ocurrió alrededor de las 7 y los heridos fueron trasladados hasta la guardia del hospital Nuestra Señora del Carmen.

Según la información conocida hasta el momento, el impacto fue protagonizado por un Volkswagen Gol Trend y un Volkswagen Fox, que habrían colisionado de manera frontal. Como consecuencia del fuerte golpe, ambos vehículos quedaron con importantes daños materiales.

Choque en Tura 42 (1) Uno de los heridos quedó atrapado Tras el siniestro, personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a las personas involucradas. Uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del vehículo y tuvo que ser rescatado por personal de Bomberos.

Luego del operativo, los dos heridos fueron derivados al hospital local para recibir atención médica. Por el momento, no se informó oficialmente el estado de salud de las personas trasladadas.

Investigan cómo ocurrió el choque Las causas del siniestro todavía son materia de investigación. Se espera que las pericias y el trabajo del personal interviniente permitan establecer cómo se produjo el impacto entre los dos vehículos.

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