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21 de abril de 2026 - 08:53
Espectáculos.

Jésica Cirio, embarazada junto a Nicolás Trombino: la alegría de una nueva etapa

La conductora contó cómo vive su segundo embarazo, en plena etapa de introspección, y habló de su decisión de enfocarse en la maternidad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La felicidad de Jésica Cirio por su embarazo junto a Nicolás Trombino.

La felicidad de Jésica Cirio por su embarazo junto a Nicolás Trombino.

En un momento de repliegue personal, donde se apoyó especialmente en su entorno más cercano, Jésica Cirio confirmó que está embarazada y transita la espera de su segundo hijo. La conductora, de 41 años, brindó un testimonio íntimo sobre cómo fue enterarse de la noticia y las sensaciones que la acompañan.

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Jésica Cirio junto al empresario Nicolás Trombino.

Jesica Cirio y un embarazo inesperado

Según relató, el embarazo no fue planificado, aunque sí una posibilidad que contemplaban a futuro. “No fue planeado. Me enteré hace un mes aproximadamente”, explicó, y destacó que la noticia la encontró en un momento que considera positivo de su vida, aunque inicialmente atravesó algunos días de malestar que la llevaron a sospechar y luego confirmar la situación mediante estudios médicos.

Con el correr de las semanas, aseguró que esos síntomas disminuyeron y que actualmente se encuentra en buen estado general.

La conductora también contó que su entorno familiar fue clave en este proceso, especialmente su hija Chloe, quien recibió la noticia con entusiasmo. “Chloe está feliz; quería una hermana”, expresó Cirio, al tiempo que señaló que la niña aún está en proceso de asimilación de la novedad.

Jésica Cirio junto a su hija Chloe.

En el plano familiar, la llegada del bebé también fue celebrada por su pareja y su entorno cercano, generando un clima de unión y acompañamiento.

Rutina, bienestar y una decisión sobre su futuro mediático

En esta nueva etapa, Jésica Cirio prioriza una vida más ordenada y centrada en su bienestar. Retomó una rutina activa que incluye entrenamiento físico, caminatas diarias y disciplinas como yoga y pádel, lo que le permite sentirse equilibrada durante el embarazo.

"Me sorprendió enterarme de que era un varón, así que ahora estoy contenta por vivir algo nuevo, ya que con una nena tengo experiencia", afirmó.

Además, aún no definieron el nombre del bebé, ya que todo ocurrió recientemente y de manera inesperada, aunque la conductora reconoció que, independientemente del sexo, la llegada del hijo es vivida como una fuente de felicidad y renovación para toda la familia.

Paralelamente, reafirmó su decisión de mantenerse alejada de la televisión, una determinación que —según explicó— no es reciente sino el resultado de un proceso personal atravesado por experiencias difíciles y de introspección.

"Si hoy me encuentro bien es porque supe protegerme, refugiarme en mi hija, en el acompañamiento de mis terapeutas y enfocarme en mi bienestar", expresó la conductora.

Me alejé para sanar y proteger a mi familia”, expresó Jésica Cirio, y sostuvo que hoy prioriza su estabilidad emocional, el cuidado de su entorno más íntimo y el desarrollo de su vida fuera de los medios, sin descartar un eventual regreso en el futuro, aunque sin urgencias ni planes inmediatos.

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