Un colectivo perdió una rueda en pleno centro y terminó chocando contra un auto

Un llamativo hecho vial ocurrió este martes 21 de abril por la mañana en San Salvador de Jujuy, cuando un colectivo de la línea Santa Ana perdió una de sus ruedas traseras mientras circulaba por calle Martearena, antes de llegar al monumento de Canónigo Gorriti.

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Según los primeros datos, el episodio se registró cerca de las 8 de la mañana. En plena marcha, a la unidad se le desprendió por completo la rueda de la parte trasera izquierda, que salió despedida y avanzó aproximadamente 30 metros.

En ese recorrido, la rueda terminó impactando contra la puerta trasera de un auto particular que se encontraba estacionado en la zona. El colectivo se encuentra parado sobre avenida Martearena a la altura de uno de los ingresos de la Facultad de Ingeniería quedando el transito cortado media calzada.

La rueda salió despedida varios metros

Las imágenes del hecho muestran el momento posterior al incidente, con la rueda separada del colectivo sobre la calzada y la unidad detenida con el eje trasero expuesto.

La situación causó sorpresa, preocupación y nerviosismo en los pasajeros, ya que todo ocurrió en una franja horaria de importante circulación vehicular en la capital jujeña.

El siniestro, no registró personas heridos solo daños materiales en un vehículo particular que se encontraba en la zona. Por otra parte, la unidad realizada el recorrido del barrio Tupac Amaru- Hospital de Niños, por lo que los pasajeros ya tomaron otra unidad.

Accidente - coolectivo sin rueda (3)

Media calzada en avenida Martearena

El hecho tuvo lugar sobre calle Martearena, antes del monumento a Canónigo Gorriti, en un sector muy transitado de San Salvador de Jujuy, siendo una de las vías mas rápidas para salir del centro rumbo al Puente Tucumán.