Colectivo perdió el control en avenida El Éxodo y chocó contra un puesto de revistas

Un fuerte accidente de tránsito generó preocupación este miércoles en San Salvador de Jujuy. Un colectivo del transporte urbano , que trasladaba a alrededor de 25 pasajeros, perdió el control mientras circulaba por avenida El Éxodo y terminó incrustado en un puesto de revistas. El hecho dejó al menos ocho personas heridas y motivó un importante despliegue de asistencia en la zona.

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Según las primeras informaciones, el episodio se registró cuando el chofer intentó detener la unidad en una parada habitual. En ese momento, una presunta falla mecánica en el sistema de dirección habría impedido una maniobra correcta, lo que derivó en un desvío repentino hacia la vereda.

En su recorrido fuera de control, el vehículo impactó contra un poste de alumbrado público de cemento y continuó su marcha hasta chocar contra un puesto de revistas. La violencia del impacto provocó daños materiales considerables en el sector.

Choque en la Vieja Terminal Colectivo perdió el control en avenida El Éxodo.

La vendedora logró salvarse

Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron peatones heridos. Una vendedora ambulante que se encontraba en el lugar logró evitar el impacto por escasa distancia, en una escena que generó tensión entre quienes presenciaron el hecho.

Testigos relataron momentos de nerviosismo tras el choque, con pasajeros que intentaban descender de la unidad y pedir ayuda. El tránsito en la zona se vio afectado durante varios minutos mientras se organizaba la asistencia.

El colectivo quedó detenido sobre la vereda, con visibles daños en su parte frontal. El puesto de revistas también sufrió destrozos producto de la colisión.

Embed - Colectivo perdió el control en avenida El Éxodo

Operativo sanitario y traslado de heridos

Tras el alerta, personal del SAME acudió con tres ambulancias para asistir a los pasajeros lesionados. En total, ocho personas presentaron heridas de distinta consideración y recibieron atención en el lugar.

Dos de los damnificados requirieron traslado al Hospital Pablo Soria. Se trata de un hombre con traumatismo cervical y una mujer con lesiones en la pierna derecha, quienes ingresaron para una evaluación más exhaustiva.

El resto de los pasajeros permaneció en la zona bajo observación médica, sin necesidad de derivación hospitalaria inmediata.

Choque en la Vieja Terminal (1) Colectivo perdió el control en avenida El Éxodo.

Investigación en marcha

Efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y relevar datos sobre lo ocurrido. Como parte del protocolo, se realizó el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado dio negativo, con 0,0 gramos de alcohol en sangre.

Este dato orienta la investigación hacia una posible falla mecánica como causa principal del siniestro. Peritos avanzan con las tareas para determinar el estado del vehículo y confirmar el origen del desperfecto.