Un avión chocó con un camión de bomberos en Nueva York: al menos dos muertos

Un avión de la compañía Air Canada protagonizó un grave accidente en el Aeropuerto LaGuardia, en Nueva York , tras impactar contra un camión de bomberos en plena pista. El hecho dejó dos víctimas fatales y varios heridos, según confirmaron autoridades aeroportuarias.

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El episodio ocurrió el domingo por la noche, cuando la aeronave aterrizaba tras un vuelo procedente de Montreal. En ese momento, un vehículo de emergencia cruzaba la pista para asistir a otro incidente.

El impacto generó severos daños en la parte frontal del avión. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el morro completamente destruido, mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

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Cómo ocurrió el choque en la pista

De acuerdo con información oficial, el avión involucrado fue un CRJ-900 operado por Jazz Aviation en nombre de Air Canada. La colisión se registró en la pista 4 del aeropuerto, en el distrito de Queens.

Desde la Administración Federal de Aviación informaron la suspensión total de las operaciones aéreas tras el accidente. La medida se tomó ante la magnitud del hecho y la necesidad de preservar la zona.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey indicó que el camión de rescate se dirigía a atender otra situación cuando se produjo el choque. El vehículo formaba parte del servicio de extinción de incendios del aeropuerto.

Víctimas y traslado de heridos

El piloto y el copiloto murieron en el lugar a causa del impacto. Ambos tenían base en Canadá, según confirmaron en conferencia de prensa autoridades locales.

En total, 76 personas viajaban a bordo del avión, entre pasajeros y tripulación. Tras el accidente, 39 ocupantes fueron trasladados a hospitales cercanos con distintas lesiones, algunas de gravedad.

Dos trabajadores que se encontraban en el camión de bomberos también sufrieron heridas. En principio, los reportes oficiales indicaron que sus vidas no corrían peligro.

Chocó un avión en Nueva York Chocó un avión en Nueva York.

Operativo y suspensión de vuelos

El aeropuerto permaneció cerrado mientras avanzaban las tareas de asistencia y las pericias para determinar las causas del accidente. Personal policial y equipos de emergencia trabajaron durante la madrugada en la pista afectada.

Un vocero del Departamento de Bomberos de Nueva York señaló que la alerta se activó minutos antes de la medianoche tras reportes de una colisión entre una aeronave y un vehículo.

Desde Jazz Aviation confirmaron que el vuelo involucrado fue el AC8646, que cubría la ruta entre Montreal y Nueva York. También señalaron que la lista preliminar incluía 72 pasajeros y 4 tripulantes.

La comunicación previa al impacto

Registros de audio de la torre de control revelaron momentos de tensión antes del choque. En esas grabaciones, un controlador autorizó el cruce del vehículo en la pista.

Segundos después, el mismo operador intentó frenar la maniobra al advertir la inminente llegada del avión. “Deténgase”, repitió en varias oportunidades, según se escucha en la transmisión.

Tras esa advertencia, el controlador ordenó desviar a otra aeronave que se aproximaba al aeropuerto, en medio de la emergencia.