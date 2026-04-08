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8 de abril de 2026 - 09:42
Policiales.

Un motociclista chocó contra un caballo en Los Alisos

El siniestro ocurrió a primera hora del miércoles en el río Los Alisos. El conductor sufrió lesiones tras impactar con un caballo sobre la calzada.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Choque en Los Alisos.

Choque en Los Alisos.

Un siniestro vial generó preocupación en la mañana de este miércoles 8 de abril sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del puente de Los Alisos. El hecho se registró cerca de las 7:05, en sentido norte a sur, en una zona de circulación habitual.

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Al llegar al lugar, personal policial encontró a un hombre mayor de edad tendido sobre la cinta asfáltica. El protagonista conducía una motocicleta marca Gilera 250 cuando ocurrió el impacto que derivó en la caída.

De acuerdo a los primeros datos, el motociclista colisionó contra un caballo que se encontraba sobre la ruta. El choque provocó lesiones que requirieron asistencia médica inmediata.

Choque en Los Alisos (1)

Intervención del SAME y asistencia en el lugar

Minutos después del aviso, personal del SAME arribó al sector y brindó las primeras atenciones al herido. Los profesionales procedieron a inmovilizarlo y lo colocaron en una camilla para su traslado.

El operativo se desarrolló en plena calzada, lo que demandó tareas coordinadas para garantizar la seguridad en la zona mientras se asistía al conductor.

En paralelo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del hecho y ordenar la circulación vehicular.

Embed - Choque en Los Alisos

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