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7 de abril de 2026 - 11:18
Jujuy.

"Hay cosas que no cierran": el abogado de la familia habló del accidente en avenida Savio

Carlos Espada, abogado de la familia de la mujer que fue atropellada, cuestionó la versión del hecho y pidió la aparición de testigos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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El letrado señaló que, hasta el momento, la única reconstrucción de lo ocurrido surge del relato del propio conductor involucrado.

“Lo que él declara es que intenta pasarla y la embiste”, explicó a TodoJujuy. Sin embargo, esa versión genera dudas en el entorno de la víctima.

“Marisol manejaba con mucha precaución, sobre todo en un lugar donde hay una intersección cercana. Por eso resulta extraño cómo se habría producido el impacto”, sostuvo Espada.

El pedido de la familia

Ante esta situación, la familia insiste en la necesidad de sumar más elementos a la causa. “Pedimos que todas las personas que hayan visto el accidente o que hayan pasado por el lugar se comuniquen con la familia o con la Fiscalía”, indicó el abogado.

El objetivo es poder reconstruir con mayor precisión la secuencia del hecho.

Otro de los puntos que genera preocupación es la ausencia de imágenes del momento del siniestro. Según explicó Espada, a la familia le informaron que una de las cámaras de seguridad de la zona no estaba enfocando el lugar en ese momento. “Eso también llama la atención”, remarcó el abogado.

Embed - Accidente en Avenida Savio: una policía permanece en coma y buscan al conductor que se dio a la fuga

El estado de la causa

En relación al avance judicial, el abogado indicó que el conductor está identificado, aunque no hay precisiones sobre su situación procesal. “Entendemos que está en libertad, pero no tenemos acceso completo al legajo para saber si ya fue imputado”, explicó.

Mientras tanto, la mujer continúa internada en estado grave, con un cuadro delicado. En paralelo, la familia mantiene el reclamo de justicia y busca respuestas sobre un hecho que, hasta ahora, presenta más dudas que certezas.

Accidente en Avenida Savio: una policía permanece en coma y buscan al conductor que se dio a la fuga
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