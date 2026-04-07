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7 de abril de 2026 - 16:39
Policiales.

Revelan el último pedido de Mercedes Kvedaras antes de ser asesinada en Salta

A medida que avanza el juicio contra José Eduardo “Jota” Figueroa, emergen detalles decisivos que podrían agravar su situación procesal.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mercedes Kvedaras era docente universitaria y fue asesinada en un country de Salta.&nbsp;

Mercedes Kvedaras era docente universitaria y fue asesinada en un country de Salta. 

Un nuevo relato en el marco del juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta podría agravar la situación legal de José Eduardo “Jota” Figueroa, principal imputado. Manuel, hermano de la víctima, contó que días antes de que sea asesinada ella le hizo un pedido desesperado.

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El sábado 29 de julio me decía que la acompañe porque no quería enfrentarlo sola”, declaró durante su testimonio. Según detalló, ese día Mercedes ya había decidido terminar la relación, pero Figueroa se encontraba “muy enojado”. Ante ese contexto, ella lo contactó desde su auto entre lágrimas.

La autopsia reveló que Mercedes Kvedaras recibió un fuerte golpe en la cara y luego fue ahorcada.

Mercedes buscaba ayuda antes de ser asesinada

Manuel había salido con su madre, María del Valle Jiménez de los Ríos, a tomar un café para conversar sobre lo que atravesaba Mercedes. Mientras tanto, la joven les enviaba mensajes por WhatsApp relatando la pelea que había tenido ese día y les contó que su pareja la había humillado delante de su familia. “La noté muy angustiada”, afirmó Manuel.

El hermano admitió que le sugirió enfrentar a su esposo por su cuenta. Su madre dio un relato similar durante la primera jornada del juicio, el pasado miércoles.

En el transcurso de su declaración, Jiménez de los Ríos relató que aquel día su hija se acercó a verla, aunque se negó a descender del vehículo. “Estoy muy mal, no me hagas bajar”, le dijo, y fue en ese instante cuando la mujer percibió con claridad el alcance del temor que sentía Mercedes. “Me decía que él estaba endiablado”, recordó.

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Yo no imaginé la magnitud del miedo que ella le tenía”, aseguró la madre frente al tribunal, en un testimonio que se prolongó por aproximadamente tres horas. Tanto el testimonio de Manuel como el de su madre coincidieron en un aspecto clave: el sábado anterior al homicidio, Mercedes ya mostraba señales de miedo y buscaba apoyo para lidiar con la situación.

El hermano también mencionó la relación cercana que mantenía con el acusado. “Éramos amigos, compartíamos amigos, era mi confidente”, señaló, y aclaró que, aunque nunca fue testigo de agresiones físicas, sí percibía constantes maltratos verbales.

El pedido de justicia y el resguardo de los niños

A casi tres años del asesinato, el pasado miércoles dio inicio el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras en Salta. José Eduardo “Jota” Figueroa, esposo de la víctima y único imputado por el hecho, se quebró en llanto durante su declaración registrada, aunque la fiscalía mantuvo un mensaje firme: “Su voluntad era matarla”.

La mujer fue encontrada sin vida en el automóvil, mientras que el hombre todavía conservaba signos vitales y pudo ser salvado.

La grabación, realizada el 11 de agosto de 2023, fue presentada como prueba tanto por la fiscalía como por la querella, y expuso la versión completa del acusado sobre los hechos ocurridos el día del crimen.

Al cerrar su declaración, Manuel Kvedaras no dudó en exigir la máxima pena para el imputado: “Cuando una persona mata con relación al vínculo que tenía a su pareja, no hay otra condena posible”, afirmó con firmeza. Agregó: “Lo único que espero de este juicio es que se sepa la verdad y que él reciba una condena justa... para que mi hermana descanse por fin en paz”.

Antes de suspender la audiencia para un cuarto intermedio, el Tribunal centró la atención en garantizar la protección de los hijos de la víctima y el acusado.

El agresor es hijo de la dueña del country en el que ocurrió el crimen.

Protección para los hijos durante el proceso

La responsable del área de Menores e Incapaces, Marta Bustos, solicitó de manera urgente la implementación de una medida cautelar destinada a limitar la exposición pública de los niños y prevenir que información sensible sobre su vida privada se filtre a los medios.

El Tribunal aceptó la solicitud de inmediato y sin objeciones. La presidenta enfatizó: “Entendemos la libertad de prensa contemplada en nuestra Constitución Nacional, pero ningún derecho es absoluto”, y destacó que la prioridad absoluta es proteger la integridad de estos menores, víctimas indirectas del hecho principal.

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