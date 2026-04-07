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7 de abril de 2026 - 20:29
Policiales.

Sigue en terapia intensiva y con respirador: cómo evoluciona la mujer atacada en Perico

Desde el Hospital Pablo Soria informaron que la paciente continúa en estado grave, bajo sedación y con asistencia respiratoria mecánica.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hospital Pablo Soria (4)

La mujer que fue víctima de un intento de femicidio en Perico continúa internada en estado grave en el Hospital Pablo Soria, donde permanece en terapia intensiva y con asistencia respiratoria mecánica.

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Así lo confirmó a TodoJujuy la directora del hospital, Roxana Alaniz, quien brindó detalles sobre la evolución de la paciente y el tratamiento que está recibiendo.

Si bien el cuadro sigue siendo delicado, destacó que la paciente no requiere medicación para sostener la presión arterial, lo que representa un dato favorable dentro de su estado general.

Curaciones y evolución de las lesiones

La mujer ya fue intervenida quirúrgicamente y continúa con un proceso de curaciones periódicas. “Se le están realizando limpiezas quirúrgicas del área quemada”, explicó Alaniz, quien agregó que la paciente volvió a ingresar a quirófano para continuar con ese tratamiento.

En ese sentido, señaló que las quemaduras presentan una evolución positiva en cuanto a la vitalidad del tejido.

Desde el equipo médico advirtieron que el tratamiento será prolongado y que la evolución deberá evaluarse día a día. “Es una quemadura profunda, por lo que seguramente queden secuelas”, explicó la directora del hospital. Además, no descartó que en etapas posteriores la paciente pueda requerir injertos de piel, dependiendo de cómo evolucione.

Embed - Sigue en terapia intensiva y con respirador: cómo evoluciona la mujer atacada en Perico

La paciente sigue con asistencia respiratoria en terapia

Sobre el uso del respirador, Alaniz indicó que no hay un plazo definido para retirarlo. “Eso depende de la evolución de la paciente, de su respuesta neurológica y de su capacidad para respirar por sí misma”, señaló. También explicó que se monitorean posibles complicaciones asociadas al uso prolongado de la asistencia mecánica.

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