Perico: cayó un miembro de una banda que robó millones de pesos

La Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 logró avanzar sobre una banda delictiva que era investigada por robos millonarios en Perico y demoró a un hombre sindicado como uno de los autores de los hechos.

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Según informó la Policía, el procedimiento se concretó como resultado de una línea investigativa específica que incluyó análisis de cámaras, informes telefónicos y otras tareas de rigor. Además de la demora del sospechoso, los efectivos secuestraron dinero y distintos elementos vinculados a la causa.

De acuerdo al parte policial, los hechos que se investigan fueron cometidos bajo la modalidad de asalto. En esos casos, los delincuentes se apoderaban de grandes sumas de dinero luego de intimidar a sus víctimas con armas de fuego.

Uno de los episodios investigados ocurrió en noviembre de 2025, cuando dos personas se encontraban sentadas en una heladería y fueron sorprendidas por los acusados, que les sustrajeron un bolso que contenía en su interior $4.000.000.

Otro hecho en la feria mayorista

El segundo hecho ocurrió en marzo de este año y tuvo como víctimas a comerciantes de la feria mayorista de Perico. Según la investigación, fueron amenazados con un arma de fuego para exigirles dinero.

Como en ese momento no contaban con efectivo, los agresores escaparon en un vehículo, pero antes les robaron sus pertenencias.

La investigación sigue abierta

Desde la fuerza indicaron que el trabajo continúa para tratar de identificar al resto de los participantes y avanzar en la desarticulación total de la banda.

Por ahora, uno de los sospechosos ya fue demorado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se analizan las pruebas reunidas durante los operativos.