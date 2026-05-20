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20 de mayo de 2026 - 17:00
Policiales.

Tensión en el ex Colegio Nacional: un operativo terminó con demorados y secuestro de armas blancas

Una pelea afuera del colegio derivó en un operativo que terminó con el secuestro de machetes, cuchillos y un picador, tras la denuncia de las autoridades.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Caos y violencia en la puerta del ex Colegio Nacional: secuestran machete y cuchillos tras una gresca.

Caos y violencia en la puerta del ex Colegio Nacional: secuestran machete y cuchillos tras una gresca.

Un enfrentamiento en el acceso al ex Colegio Nacional N°5080 de Salta terminó con un operativo policial que dejó cinco personas demoradas y la incautación de varias armas blancas. El episodio ocurrió ayer cerca de las 20.30, cuando personal de seguridad fue advertido por disturbios y peleas entre jóvenes en la vereda del establecimiento educativo.

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Al arribar al lugar, los agentes constataron que varios involucrados intentaban huir por diferentes sectores del establecimiento educativo.

Noche de violencia en escuela salteña.

Detenidos y hallazgo de armas

Una persona que pasaba por la zona alertó sobre un joven en actitud sospechosa, quien luego fue identificado en conjunto con las autoridades del colegio. En su mochila hallaron un machete y un cuchillo de tamaño mediano.

Durante el procedimiento, además, se secuestraron un objeto similar a un rebenque y un picador presuntamente asociado al consumo de estupefacientes.

La supervisora de nivel Secundario, Claudia García, precisó que el episodio ocurrido en el Colegio Nacional N°5080 no tuvo participación de estudiantes ni del turno del Nacional ni del turno comercial.

De acuerdo con su explicación, el conflicto se originó en las inmediaciones del establecimiento, donde se encontraba un grupo ajeno a la institución, identificado como una “barra”, que habría acudido con la intención de enfrentar a algunos alumnos del turno comercial.

El ex Colegio Nacional.

Intervención policial, aclaraciones oficiales y causa judicial

Las autoridades de ambos turnos advirtieron lo ocurrido y dieron aviso inmediato al 911, lo que permitió la rápida intervención policial, que llegó al lugar y logró dispersar a las personas involucradas.

La funcionaria García remarcó que no se trató de un enfrentamiento entre alumnos del establecimiento, sino de un conflicto externo desarrollado en las inmediaciones del edificio escolar.

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En total, fueron demorados cuatro menores y un adulto. Los directivos de los turnos tarde y vespertino radicaron la denuncia correspondiente, y el caso quedó en manos de la Justicia, que deberá definir las medidas a adoptar.

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