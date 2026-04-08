Un camión cayó al vacío en Bárcena: tres personas heridas

Durante la madrugada de este miércoles 8 de abril, un grave siniestro vial generó alarma en la localidad de Bárcena . El hecho ocurrió en la Ruta Nacional 9, en un tramo marcado por curvas y el inicio de tres carriles en sentido norte a sur.

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Según la información oficial, un camión marca Mercedes Benz circulaba por la zona cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del rodado. La maniobra derivó en la caída del vehículo hacia un sector de desnivel, lo que provocó importantes daños y dejó a sus ocupantes con lesiones.

En el transporte viajaban tres personas: el chofer, de 39 años, y dos acompañantes de 19 y 20 años. Tras el impacto, los tres resultaron con politraumatismos de distinta consideración .

Personal policial acudió al lugar tras recibir el alerta y constató la magnitud del siniestro. El episodio se registró a la altura de la primera curva en el inicio del tramo de tres carriles, un sector que suele requerir maniobras precisas por parte de los conductores.

Minutos antes de la 1 de la mañana, alrededor de las 00:55, efectivos de Bomberos llegaron al sitio para iniciar las tareas de asistencia y rescate. El operativo incluyó la evaluación de los heridos y el aseguramiento del área para evitar nuevos incidentes.

Las víctimas fueron trasladadas al hospital Pablo Soria, donde recibieron atención médica por los golpes sufridos producto de la caída del camión.

Cuesta de Bárcena Cuesta de Bárcena.

Cómo fue el accidente en bárcena

De acuerdo a los primeros datos, el vehículo se desplazaba en sentido norte-sur cuando se produjo la maniobra que terminó en el siniestro. La zona presenta características que exigen máxima precaución, especialmente durante la noche.

El camión terminó fuera de la calzada tras caer al vacío, lo que generó un despliegue inmediato de los equipos de emergencia. La situación obligó a trabajar en condiciones complejas debido al terreno.

Las actuaciones quedaron a cargo del personal policial de la Seccional 12°, que intervino en el lugar para ordenar el tránsito y avanzar con las tareas correspondientes.