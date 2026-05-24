Fraile Pintado recordó a Tamara Fierro a un año de su femicidio

A un año del femicidio de Tamara Soledad Fierro, la comunidad de Fraile Pintado volvió a movilizarse para exigir justicia y mantener viva su memoria. Con actividades cargadas de emoción, vecinos y familiares participaron de una jornada de reflexión y homenaje bajo la consigna “Fraile Pintado viste de morado”.
Un espacio para recordar a Tamara
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la Santa Bendición realizada por el padre Ernesto Vilte en el espacio dedicado a la memoria de Tamara, ubicado en la placita junto a su casa.
Familiares explicaron que el lugar fue pensado como un punto de encuentro y reflexión para todas las personas que la conocieron y desean mantener vivo su recuerdo. Allí colocaron imágenes, mensajes y símbolos violetas en homenaje a la joven.
Se cumplió un año del femicidio de Tamara Fierro
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“Queremos justicia y que no haya otra Tamara”
Durante el acto, amigos y familiares renovaron el pedido de justicia y reclamaron que el caso no quede impune. También insistieron en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento para víctimas de violencia de género.
La comunidad acompañó la convocatoria vistiendo prendas moradas, color que simboliza la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el pedido colectivo de memoria y justicia.
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Una causa que conmocionó a Jujuy
El femicidio de Tamara Fierro generó una fuerte conmoción en toda la provincia y reavivó el debate sobre la violencia de género en Jujuy. Desde entonces, organizaciones sociales y vecinos continúan realizando actividades para acompañar a la familia y mantener visible el reclamo.
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