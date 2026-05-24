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24 de mayo de 2026 - 15:52
Jujuy.

Fraile Pintado recordó a Tamara Fierro a un año de su femicidio

Vecinos, familiares y amigos participaron de una emotiva jornada en memoria de Tamara Soledad Fierro. Hubo pedidos de justicia, actividades comunitarias y la bendición de un espacio para recordarla.

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Por  Verónica Pereyra
Plazoleta dedicada a Tamara Fierro&nbsp;

Plazoleta dedicada a Tamara Fierro 

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Un espacio para recordar a Tamara

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la Santa Bendición realizada por el padre Ernesto Vilte en el espacio dedicado a la memoria de Tamara, ubicado en la placita junto a su casa.

Familiares explicaron que el lugar fue pensado como un punto de encuentro y reflexión para todas las personas que la conocieron y desean mantener vivo su recuerdo. Allí colocaron imágenes, mensajes y símbolos violetas en homenaje a la joven.

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“Queremos justicia y que no haya otra Tamara”

Durante el acto, amigos y familiares renovaron el pedido de justicia y reclamaron que el caso no quede impune. También insistieron en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento para víctimas de violencia de género.

La comunidad acompañó la convocatoria vistiendo prendas moradas, color que simboliza la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el pedido colectivo de memoria y justicia.

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Una causa que conmocionó a Jujuy

El femicidio de Tamara Fierro generó una fuerte conmoción en toda la provincia y reavivó el debate sobre la violencia de género en Jujuy. Desde entonces, organizaciones sociales y vecinos continúan realizando actividades para acompañar a la familia y mantener visible el reclamo.

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