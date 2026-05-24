Fraile Pintado recordó a Tamara Fierro a un año de su femicidio

A un año del femicidio de Tamara Soledad Fierro, la comunidad de Fraile Pintado volvió a movilizarse para exigir justicia y mantener viva su memoria. Con actividades cargadas de emoción, vecinos y familiares participaron de una jornada de reflexión y homenaje bajo la consigna “Fraile Pintado viste de morado”.

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Se cumplió un año del femicidio de Tamara Fierro

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la Santa Bendición realizada por el padre Ernesto Vilte en el espacio dedicado a la memoria de Tamara, ubicado en la placita junto a su casa.

Familiares explicaron que el lugar fue pensado como un punto de encuentro y reflexión para todas las personas que la conocieron y desean mantener vivo su recuerdo. Allí colocaron imágenes, mensajes y símbolos violetas en homenaje a la joven.

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“Queremos justicia y que no haya otra Tamara”

Durante el acto, amigos y familiares renovaron el pedido de justicia y reclamaron que el caso no quede impune. También insistieron en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y acompañamiento para víctimas de violencia de género.

La comunidad acompañó la convocatoria vistiendo prendas moradas, color que simboliza la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el pedido colectivo de memoria y justicia.

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Una causa que conmocionó a Jujuy

El femicidio de Tamara Fierro generó una fuerte conmoción en toda la provincia y reavivó el debate sobre la violencia de género en Jujuy. Desde entonces, organizaciones sociales y vecinos continúan realizando actividades para acompañar a la familia y mantener visible el reclamo.