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24 de mayo de 2026 - 10:15
Jujuy.

Concesión de rutas nacionales: el tramo NOA incluye corredores clave para Jujuy y Salta

El Tramo NOA alcanza 596,52 kilómetros e incluye rutas que conectan Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Concesión de rutas nacionales (Foto ilustrativa)

Concesión de rutas nacionales (Foto ilustrativa)

El Ministerio de Economía abrió los sobres de la licitación para concesionar tramos de rutas nacionales en el marco de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones. El proceso incluye más de 3.900 kilómetros en distintas provincias del país, con inversión a cargo de empresas privadas.

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Entre los corredores incluidos aparece el Tramo Noroeste, que se extiende por 596,52 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016. Este tramo conecta San Salvador de Jujuy, Salta, San Miguel de Tucumán y la ciudad de Santiago del Estero, atravesando zonas clave para el transporte de bienes y la conexión interprovincial del norte argentino. El proyecto prevé nuevas estaciones de peaje en Salta, San Pedro, San Salvador de Jujuy y Metán.

Concesión de rutas nacionales del NOA (Foto ilustrativa)
Concesión de rutas nacionales del NOA (Foto ilustrativa)

Concesión de rutas nacionales del NOA (Foto ilustrativa)

Los tramos incluidos en la Etapa III

La Etapa III de la Red Federal de Concesiones contempla ocho tramos que atraviesan diez provincias y suman 3.919,78 kilómetros.

  • El Tramo Centro, de 681,92 kilómetros, abarca rutas nacionales 9, 19 y 34. Une Pilar, en Córdoba, con Rosario, y se extiende hacia San Francisco, Rafaela y Santa Fe, atravesando zonas industriales y productivas.
  • El Tramo Chaco-Santa Fe recorre 497,18 kilómetros sobre la Ruta Nacional 11. Conecta Resistencia con Santa Fe, pasando por Reconquista, Vera y Avellaneda.
  • El Tramo Cuyo comprende 329,09 kilómetros sobre la Ruta Nacional 7, desde Puente del Inca hasta Desaguadero, pasando por Mendoza capital, Luján de Cuyo, Agrelo y San Martín.
  • El Tramo Litoral abarca 546,74 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16. El recorrido une Sáenz Peña, en Chaco, con Loreto, en Corrientes, atravesando Resistencia y la capital correntina.
  • El Tramo Mesopotámico se extiende por 276,11 kilómetros en Entre Ríos, sobre las rutas nacionales 12 y 18. Conecta Paraná, Crespo, Nogoyá, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay.
  • El Tramo Noreste, de 456,22 kilómetros, une Loreto, en Corrientes, con Puerto Iguazú, en Misiones, a través de las rutas nacionales 12 y 105. Pasa por Posadas, Montecarlo, Eldorado y Wanda.
  • El Tramo Centro-Norte suma 536 kilómetros sobre la Ruta Nacional 34, con el objetivo de consolidar la conectividad norte-sur y mejorar el flujo de transporte entre nodos logísticos.

Concesión de rutas nacionales (Foto ilustrativa)
Concesión de rutas nacionales (Foto ilustrativa)

Concesión de rutas nacionales (Foto ilustrativa)

Cuántos oferentes se presentaron

Según la información oficial, 20 oferentes presentaron propuestas para quedarse con la concesión de los ocho tramos incluidos en esta etapa. El esquema exige que las empresas adjudicatarias se hagan cargo de la modernización, mantenimiento y operación de los corredores, bajo las condiciones establecidas en los pliegos técnicos.

Desde el Ministerio de Economía indicaron que, una vez adjudicados los contratos, las obras comenzarán en las rutas incluidas, con la expectativa de que los tramos estén en obra en las próximas semanas.

Impacto para el norte argentino

La inclusión del Tramo NOA resulta clave para provincias como Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, ya que involucra corredores fundamentales para el transporte, la producción, la logística y la conexión entre ciudades.

La Red Federal de Concesiones apunta a mejorar los estándares de servicio en rutas nacionales y acelerar obras en corredores estratégicos para la circulación de cargas y pasajeros.

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