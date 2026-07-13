Tres personas murieron y hubo 54 hechos viales en la rutas de Jujuy durante los últimos días

Más de 800 infracciones y una víctima fatal en las rutas jujeñas

Tres personas murieron en dos hechos viales registrados en las rutas y calles de Jujuy entre el 9 y el 12 de julio, período en el que además se contabilizaron 54 siniestros y se labraron 809 actas de infracción. Los nuevos datos amplían el balance difundido inicialmente sobre los controles y accidentes ocurridos durante los últimos días.

Espectáculos. Remake de 'La familia Ingalls': la actriz Melissa Gilbert visitó el rodaje y habló con su sucesora

País. Tucumán celebra el 9 de Julio con Milei, gobernadores y una amplia agenda de actos

El informe semanal de Seguridad Vial detalla que, del total de hechos registrados, 24 dejaron únicamente daños materiales , mientras que otros 28 tuvieron personas lesionadas . A estos se sumaron dos siniestros con víctimas fatales, en los que murieron tres personas.

La actualización modifica el balance preliminar que informaba una sola muerte y permite dimensionar con mayor precisión el impacto de los accidentes ocurridos en el período analizado.

Durante los controles realizados en distintos puntos de la provincia se confeccionaron 809 actas .

El detalle indica:

727 actas por infracciones varias

73 actas por alcoholemia positiva

9 actas por exceso de velocidad

Las alcoholemias positivas continúan siendo uno de los datos que más preocupa dentro del balance, debido al riesgo que implica la presencia de conductores que circulan después de consumir alcohol.

Las infracciones varias concentraron la mayor parte de las actuaciones e incluyen incumplimientos detectados durante los operativos de control vehicular.

54 hechos viales y tres personas fallecidas

El relevamiento oficial contabilizó 54 hechos viales entre el 9 y el 12 de julio.

De ese total:

24 fueron hechos con daños materiales

28 tuvieron personas lesionadas

2 registraron personas fallecidas

Los dos accidentes fatales dejaron un saldo total de tres víctimas, lo que indica que en al menos uno de ellos murió más de una persona.

El parte no brinda detalles sobre la ubicación, la mecánica ni las identidades de todas las víctimas de los siniestros fatales, por lo que esos datos deberán ser informados por las autoridades correspondientes.

El balance vuelve a poner el foco en la necesidad de respetar las velocidades permitidas, evitar el consumo de alcohol antes de conducir y mantener una conducta preventiva en rutas y zonas urbanas.

Los datos más importantes