Crece la demanda de telas celeste y blanca en Jujuy: cuánto cuesta hacer la bandera

La llegada del 25 de mayo y la expectativa por el Mundial generaron en Jujuy un aumento en la demanda de telas celestes y blancas para hacer banderas, banderines y decoraciones en casas, balcones, negocios e instituciones.

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Así lo contó Miguel Pousa, vendedor de telas de un comercio de la capital jujeña, quien explicó en Canal 4 que en los últimos días crecieron las consultas y las compras. “Sí, sí, lógico, y más ahora apoya el Mundial, viste, así que se está sobrevendiendo”, señaló.

Pousa remarcó que el movimiento no solo está vinculado al 25 de mayo, sino también al clima mundialista. “Eso da pie que compren para las dos cosas”, explicó.

Según indicó, muchos clientes llevan tela para colgar en balcones, ventanas y negocios. “Para los negocios, sobre todo, y bueno, los balcones siempre, las ventanas están, y en los negocios también están llevando”, comentó. También mencionó compras realizadas por instituciones como la Municipalidad y el hospital Snopek.

Venta de telas. Venta de telas.

Qué precios tienen las telas

De acuerdo a lo detallado, los valores actuales son los siguientes:

Tela de 60 centímetros: $4.500

Tela de 90 centímetros: $5.040

Tela de un metro y medio: $6.500

Tela ecológica de 60 centímetros: $1.750

El comerciante destacó que esos precios se mantienen desde hace un año. “Gracias a Dios, hace un año lo tenemos en el mismo precio”, afirmó.

Qué conviene comprar

Sobre los materiales, explicó que la tela tradicional es de poliamida, mientras que la ecológica es de papel. En cuanto a la más elegida, señaló que por una cuestión económica muchos optan por la ecológica, aunque recomendó la de tela para quienes buscan mayor duración.

Para balcones o ventanas, aconsejó la de 90 centímetros. “Sería la ideal porque es grande, se ve”, dijo. En tanto, explicó que la de un metro y medio se usa típicamente para el auto y destacó que la tela resiste bien distintas condiciones climáticas. “Después la lavas y queda bien, sin ningún drama”, aseguró.