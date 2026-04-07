Rescataron en Tucumán a una menor víctima de trata que viajaba en un colectivo desde Jujuy

Una adolescente de 17 años , de nacionalidad boliviana, fue rescatada en Tucumán durante un operativo de control sobre un ómnibus de larga distancia, en el marco de una investigación por un presunto caso de trata de personas.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Sección Núcleo , dependiente del Escuadrón 71 “Aguilares” , en la zona de Huacra , en el límite interprovincial entre Tucumán y Catamarca .

Según se informó, los efectivos detuvieron la marcha de un transporte público de pasajeros que circulaba bajo la modalidad de “Tours de trabajadores golondrinas” .

El colectivo había partido desde La Quiaca , en Jujuy, y tenía como destino final la ciudad de Mendoza .

Durante el control, los uniformados detectaron a un hombre mayor de edad y a una adolescente, ambos de nacionalidad boliviana, que viajaban juntos pero no pudieron acreditar vínculo de parentesco.

Las irregularidades que encendieron la alarma

Caso de trata de personas. Caso de trata de personas en Tucumán.

Al revisar la documentación, los gendarmes advirtieron que las pertenencias de la menor estaban en poder del hombre. Además, él llevaba el teléfono celular de la adolescente, otros dispositivos móviles y dinero en efectivo. También se constató que la joven no contaba con autorización de sus progenitores para realizar el viaje.

A raíz de esa situación, ambos fueron invitados a descender del micro para ampliar el control y ser entrevistados por separado. Allí surgieron contradicciones en sus declaraciones respecto al destino y al motivo del viaje.

Además, se detectaron irregularidades migratorias vinculadas a documentación apócrifa presentada por el hombre.

Sospecha de explotación laboral y activación del protocolo

De acuerdo con la información oficial, la menor era trasladada al sur del país con presuntos fines de explotación laboral, por lo que se activó el protocolo correspondiente para su resguardo y asistencia.

En el caso intervinieron profesionales de la Fuerza y de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, que dispusieron el traslado de la adolescente a un hogar de resguardo.

El hombre quedó detenido

Con intervención del Juzgado Federal de Tucumán N° 1 y del Ministerio Público Fiscal, el hombre quedó detenido por infracción a las leyes 26.364 y 26.842, vinculadas a la prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.

Además, durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares, dinero en moneda nacional y extranjera, y documentación considerada de interés para la causa.