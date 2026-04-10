viernes 10 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de abril de 2026 - 14:31
País.

Detienen un colectivo ilegal que viajaba a Jujuy con 30 pasajeros en condiciones de riesgo

El colectivo no tenía habilitación y presentaba fallas graves; los pasajeros viajaban con el pasillo obstruido.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Colectivo detenido en Perico.

Colectivo detenido en Perico.

Un micro que se dirigía hacia la ciudad de Perico fue interceptado en la provincia de Salta mientras transportaba a 30 pasajeros en condiciones irregulares. El vehículo no contaba con habilitación para prestar servicio y presentaba múltiples fallas que ponían en riesgo a quienes viajaban.

Lee además
choque en el centro de san salvador de jujuy: hay transito demorado en belgrano y bustamante video
Jujuy.

Choque en el centro de San Salvador de Jujuy: hay tránsito demorado en Belgrano y Bustamante
david arias asumio como nuevo presidente del instituto de seguros de jujuy
Salud.

David Arias asumió como nuevo presidente del Instituto de Seguros de Jujuy

La situación derivó en la inmediata desafectación del vehículo, con el objetivo de evitar que continuara el viaje en esas condiciones.

Un viaje sin condiciones mínimas de seguridad

Durante la inspección, los agentes verificaron que el micro no tenía autorización para circular como transporte de pasajeros. Esa falta de habilitación ya implicaba una infracción grave.

A esto se sumaron problemas estructurales dentro de la unidad. Los pasajeros viajaban con bolsos y equipaje ocupando el pasillo central, lo que impedía el tránsito interno.

Esa situación también afectaba una posible evacuación en caso de emergencia, lo que elevaba el nivel de riesgo durante el viaje.

Colectivo (1)

Falta de controles y documentación

El relevamiento también detectó irregularidades en los elementos de control del vehículo. El micro no contaba con discos tacógrafos en funcionamiento, lo que impedía registrar la velocidad de circulación.

Además, los conductores no presentaban las libretas de trabajo obligatorias, un documento clave para verificar las condiciones laborales y los tiempos de descanso.

Tampoco se encontraba disponible la lista de pasajeros, un requisito básico en este tipo de servicios.

Ante este escenario, las autoridades decidieron retirar el vehículo de circulación en el lugar del control. La medida buscó resguardar la seguridad de las personas que viajaban. También se avanzó con la aplicación de sanciones correspondientes por las irregularidades detectadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque en el centro de San Salvador de Jujuy: hay tránsito demorado en Belgrano y Bustamante

David Arias asumió como nuevo presidente del Instituto de Seguros de Jujuy

Agenda por la fundación de San Salvador de Jujuy: caminata al atardecer

Invitan al Día del Niño Boliviano en Jujuy con una jornada para toda la comunidad

Pedido de ayuda en comida y ropa en épocas de frío: "Se aumenta la demanda", señalan desde Cáritas

Lo que se lee ahora
un hombre murio atropellado en la ruta entre perico y palpala: corte total video
Policiales.

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total video
Policiales.

Un hombre murió atropellado en la ruta entre Perico y Palpalá: corte total

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por amenaza de bomba video
Perico.

Evacuaron un avión en el aeropuerto de Jujuy por "amenaza de bomba"

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: Dijo que iban a explotar todos, el relato de una pasajera video
Perico.

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: "Dijo que iban a explotar todos", el relato de una pasajera

Amenaza de bomba en el aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados video
Jujuy.

Amenaza de bomba en el Aeropuerto de Jujuy: dos hombres demorados

El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: Salió despedido muy alto video
Policiales.

El crudo relato de un testigo del accidente en Perico: "Salió despedido muy alto"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel