Detienen un colectivo ilegal que viajaba a Jujuy con 30 pasajeros en condiciones de riesgo

Un micro que se dirigía hacia la ciudad de Perico fue interceptado en la provincia de Salta mientras transportaba a 30 pasajeros en condiciones irregulares. El vehículo no contaba con habilitación para prestar servicio y presentaba múltiples fallas que ponían en riesgo a quienes viajaban.

Salud. David Arias asumió como nuevo presidente del Instituto de Seguros de Jujuy

Jujuy. Choque en el centro de San Salvador de Jujuy: hay tránsito demorado en Belgrano y Bustamante

El control de la Comisión Nacional Reguladora de Transporte (CNRT) se realizó durante un operativo de rutina, donde se detectaron irregularidades tanto en la documentación como en el estado general del colectivo.

La situación derivó en la inmediata desafectación del vehículo, con el objetivo de evitar que continuara el viaje en esas condiciones.

Durante la inspección, los agentes verificaron que el micro no tenía autorización para circular como transporte de pasajeros. Esa falta de habilitación ya implicaba una infracción grave.

A esto se sumaron problemas estructurales dentro de la unidad. Los pasajeros viajaban con bolsos y equipaje ocupando el pasillo central, lo que impedía el tránsito interno.

Esa situación también afectaba una posible evacuación en caso de emergencia, lo que elevaba el nivel de riesgo durante el viaje.

Colectivo (1)

Falta de controles y documentación

El relevamiento también detectó irregularidades en los elementos de control del vehículo. El micro no contaba con discos tacógrafos en funcionamiento, lo que impedía registrar la velocidad de circulación.

Además, los conductores no presentaban las libretas de trabajo obligatorias, un documento clave para verificar las condiciones laborales y los tiempos de descanso.

Tampoco se encontraba disponible la lista de pasajeros, un requisito básico en este tipo de servicios.

Ante este escenario, las autoridades decidieron retirar el vehículo de circulación en el lugar del control. La medida buscó resguardar la seguridad de las personas que viajaban. También se avanzó con la aplicación de sanciones correspondientes por las irregularidades detectadas.