Camila Saenz, una jujeña de 32 años, construyó un camino académico que comenzó en la Escuela de Minas, siguió en la Universidad Nacional de La Plata y la llevó a completar los últimos dos años de su doctorado en Canadá , tras haber sido seleccionada para una beca internacional destinada a estudiantes latinos.

Política. Argentina llegó a un acuerdo con el FMI para un desembolso por USD 1.000 millones

Su historia une formación pública, trayectoria científica y una experiencia en el exterior que culminó recientemente con la defensa de su doctorado, realizada la semana pasada, luego de regresar al país.

Camila cursó sus estudios secundarios en la Escuela de Minas, donde hizo la Tecnicatura en Química. Después de esa etapa, se fue a vivir a La Plata para estudiar Bioquímica.

Más tarde, se presentó a una beca del CONICET y continuó con un doctorado, profundizando así su recorrido dentro del ámbito científico y académico.

Embed - CAMILA SAENZ - La historia de la jujeña que apostó por la ciencia y llegó hasta Canadá

La oportunidad de ir a Canadá

En medio de esa etapa, se postuló a una beca que ofrece Canadá para estudiantes latinos. Se trata del programa ELAP, una convocatoria específica para ese grupo, a la que logró acceder tras ser seleccionada.

A partir de esa oportunidad, en 2023 se fue a vivir a Canadá, donde completó los últimos dos años de su doctorado.

“Hice los últimos dos años de doctorado allá”, contó Camila, quien además destacó que acaba de regresar al país. “Acabo de volver y lo defendí al doctorado la semana pasada”, expresó.

El valor de la educación pública

Tras completar ese recorrido, Camila remarcó su agradecimiento hacia las instituciones donde se formó y puso en valor el rol de la educación pública en su historia.

“Ahora estoy contenta porque estoy de vacaciones, pero estoy muy agradecida con la Escuela de Minas y también con la educación pública. Toda mi carrera fue en la Universidad de La Plata, yo hice mi licenciatura en la Universidad Nacional de La Plata, y también el doctorado, la carrera de doctorado en la misma facu, estoy muy agradecida de haber podido tener esa posibilidad. Siento mucho orgullo de la educación pública”, señaló.

Salir de Jujuy para hacer ciencia

Camila también reflexionó sobre lo que implica irse de la provincia para seguir creciendo en el campo científico, sin dejar de valorar los vínculos y el lugar de origen.

“Está bueno salir de la comodidad, porque los afectos siempre van a estar en Jujuy, pero para hacer ciencia, está buenísimo irse afuera, conocés otra infraestructura que está buenísima y que realmente podemos usarla porque tenemos el conocimiento”, afirmó.

En esa misma línea, destacó tanto la formación que recibió en Jujuy como la experiencia académica que tuvo en La Plata. “La Escuela de Minas tiene un nivel excelente para mí, y después también la Universidad de La Plata, si bien no tenemos los recursos materiales que tiene Canadá por ejemplo, podemos salir de Jujuy, podemos salir de La Plata y poder movernos en ese lugar me parece hermoso”, concluyó.